Cоперник Головкина попался на допинге. Главный бой весны сорван?

Источник: AFP 2018

В пробе одного из лучших боксеров вне зависимости от весовой категории Сауля Канело Альвареса был обнаружен кленбутрол. Это лекарственный препарат, оказывающий воздействие на бронхи, а также нередко используемый спортсменами для наращивания мышечной массы и сжигания жира. В Мексике, откуда родом Альварес, кленбутролом кормят животных, чтобы те лучше набирали вес. По данным Всемирного антидопингового агентства (WADA), он содержится в 75 процентах мексиканской мясной продукции, а также активно применяется в Китае.

Именно этот факт в команде Альвареса, судя по всему, будут использовать, чтобы оправдать своего подопечного. Опыт имеется — многие спортсмены избежали наказания за кленбутрол со ссылкой на «отравленное мясо». Версия о том, что запрещенный в спорте с 1992 года препарат попал в пробу Альвареса именно через зараженную еду, уже озвучена. На это, в частности, намекнул директор антидопинговой лаборатории SMRTL Давид Айхнер. По его словам, концентрация кленбутерола в пробе Альвареса находится в пределах той, которую можно ожидать после употребления мексиканского мяса.

НЕЛОВКАЯ СИТУАЦИЯ

Промоутерская компания Golden Boy, представляющая интересы Канело, скрывать случившееся не стала. Она незамедлительно сообщила о положительной допинг-пробе Альвареса Спортивной комиссии штата Невада и промоутеру Геннадия Головкина Тому Леффлеру. В связи со случившимся Альварес перенес тренировочный лагерь из Мексики в США и заявил о готовности пройти дополнительные допинг-тесты. «Я спортсмен, который уважает спорт. Ситуация меня удивляет и беспокоит, потому что такое никогда не случалось со мной. Я сдам все тесты, которые смогут разъяснить эту неловкую ситуацию, и я надеюсь, что правда будет доказана», — сказал Канело.

Дополнительной и немаловажной деталью, способной помочь Альваресу, является тот факт, что положительную допинг-пробу он сдал во время добровольного тестирования. То есть, действительно был уверен, что ничего не нарушал. Так что версия с попаданием кленбутрола через мясо не выглядит такой уж неправдоподобной. Впрочем, в профессиональном боксе все тестирования являются добровольными и включаются отдельным пунктом в каждый контракт о проведении поединка. Но это не мешает боксерам-профи систематически попадаться на запрещенных веществах.

БЫЛ ЛИ УМЫСЕЛ?

«Кленбутерол — очень мощный и эффективный препарат, повышающий производительность. Он помогает боксерам, — заявил специалист в области борьбы с допингом Виктор Конте. — Мы ничего не знаем о том, чем занимался Сауль после последнего боя. Четыре месяца он мог делать что угодно. Вот мы проверили его — оказалось, что Сауль принимал запрещенные вещества. Конечно, история про случайное попадание вещества правдоподобна. Но никто не может точно сказать, был там умысел или нет. Он мог использовать кленбутерол три месяца, а сейчас мы видим только остаточные следы. Или же он на самом деле мог съесть испорченное мясо. Но ведь речь о спортсменах-миллионерах. Я бы на их месте не заказывал свежее мясо из Мексики. Они должны понимать, что риск есть».

Угрожает ли положительный допинг-тест Альвареса проведению его боя-реванша с Геннадием Головкиным? Да, но пока не очень сильно. Почти все будет зависеть от следующих допинг-тестов Канело и от позиции штаба Головкина. Из-за особенностей допинг-контроля в профессиональном боксе, положительный тест здесь вовсе не означает автоматическую дисквалификацию. И Альварес может отделаться штрафом даже в том случае, если будет доказана его вина. Другой вопрос, что Головкин теперь может использовать случившееся для отмены боя и еще требовать от мексиканца компенсацию за его срыв.

Канело — не первый боксер, кто попадается на кленбутероле. Так, в 2016 году другой мексиканец, чемпион по версии WBC в полулегком весе Франциско Варгас также сдал положительную пробу на кленбутерол перед боем с Орландо Салидо. Варгас, как и Альварес, тут же сделал заявление, что не принимал допинг и предположил, что препарат попал в его организм через мясо. Были проведены повторные два теста, которые не выявили у Варгаса ничего запрещенного. Его бой с Салидо в итоге не только состоялся по расписанию, но и был признан боем года по версиям ESPN и журнала Ring. Он завершился вничью решением большинства судей: один отдал победу Варгасу (115:113), другие два — 114:114.

Так что развитие событий, при котором бой Канело и Головкина состоится, как и планировалось, 5 мая в Лас-Вегасе, весьма вероятно. Именно к такому готовятся в команде Геннадия, о чем заявил его промоутер Том Леффлер.

«Мы продолжаем готовиться, будто ничего не случилось и бой состоится. Так будет пока мы не получим больше информации от Спортивной комиссии штата Невада. Тренер Головкина Абель Санчес всегда настаивал на тестировании, потому что Геннадий бьет сильно и это может вызвать сомнения в принципах нашей подготовки. Да и Головкин сам уважает спорт и понимает, что все должны быть в равных условиях. Поэтому пока мы воздержимся от комментариев до появления новой информации», — отметил Леффлер.