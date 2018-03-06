«Проверенная отмазка». Почему «Канело» избежит наказания за допинг и реванш с Головкиным не отменят
В ночь с 5 на 6 марта мир бокса всколыхнула новость о том, что
В ночь с 5 на 6 марта мир бокса всколыхнула новость о том, что
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Между тем выяснилось, что положительными на кленбутерол оказались сразу две
Это впервые в карьере Альвареса, когда он проваливает
Так, в 2012 году Эрик Моралес обвинил зараженное мясо в своих положительных
В 2016 году следы кленбутерола было обнаружены в пробах тогдашнего чемпиона мира во втором полулегком весе Франсиско Варгаса во время тренировочного лагеря перед защитой титула в поединке против соотечественника Орландо Салидо. Тогда Атлетическая комиссия штата Калифорния после консультации с командами обоих боксеров дала добро на бой на основании слов Варгаса, списавшего все на зараженное мясо. После этого боксер прошел ряд тестов, в каждом показав отрицательный результат. Сам бой завершился ничьей.
Кроме того, эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль также придерживается сценария того, что ситуация с проваленным «Канело»
Между тем, Атлетическая комиссия уже начала расследование по этому факту. Свое видении ситуации также высказали промоутер Головкина Том Леффлер и президент WBC Маурисио Сулейман. Не остался в стороне и чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО), обвинивший «Канело» в жульничестве и предложивший бой казахстанцу.
У «Канело» мандраж, хотя сам всегда кичился своим величием — промоутер о проваленном
Отметим, что
Второй бой Головкин — Альварес запланирован на 5 мая на арене