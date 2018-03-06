Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Оскорбленная ведущим «Первого» Собчак пожалуется в ЦИК и Эрнсту
Диабет второго типа оказался пятью разными заболеваниями
Дмитрий Маликов до сих пор не выбрал имя для сына
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Лицо Меган Маркл признали совершенным
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи1
Йокерит1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо НН0
Локомотив1
Футбол. Еврокубки
22:45
Ливерпуль
Порту
Футбол. Еврокубки
22:45
ПСЖ
Реал
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К0
Александрия0
Хоккей. НХЛ
7.03
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
7.03
Нью-Джерси Дэвилз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
7.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
7.03
Коламбус Блю Джэкетс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
7.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
7.03
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
7.03
Миннесота Уайлд
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
7.03
Чикаго Блэкхокс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
7.03
Анахайм Дакс
Вашингтон Кэпиталз
Все события
Соколовская: Разрыв контракта с «Газпромом»- это был наш план
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
«Ждем суда»: адвокат Родченкова шантажирует Прохорова
Легкоатлетам РФ могут запретить выступать в нейтральном статусе
Ингеборга Дапкунайте развелась с мужем
Ирина Безрукова собирается в кругосветное путешествие
Поедание сердец оказалось эффективным средством от атеросклероза
Добавленный сахар: 4 беды
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Фоторепортажи
10«Барселона» уже почти чемпион
8Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
12:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Проверенная отмазка». Почему «Канело» избежит наказания за допинг и реванш с Головкиным не отменят

В ночь с 5 на 6 марта мир бокса всколыхнула новость о том, что экс-чемпион мира двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) в преддверии реванша с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) провалил допинг-тест, передает корреспондент Vesti.kz.

В допинг-пробе мексиканского боксера выявлен запрещенный препарат — кленбутерол в незначительном количестве. Команда Альвареса грешит на зараженную пищу — в Мексике кленбутерол используют в животноводстве (для увеличения веса откармливаемых животных). Это предположение подтвердил директор антидопингового центра Дэниэль Эйчнер, который проводил допинг-тест.

Читайте также
«Канело» и другие попавшиеся на кленбутероле звезды спорта. Что нужно знать об этом допинге

Между тем выяснилось, что положительными на кленбутерол оказались сразу две допинг-пробы «Канело». Мексиканец имеет право запросить вскрытие проб B за свой счет.

Это впервые в карьере Альвареса, когда он проваливает допинг-тест. Однако это пока еще не означает отмену майского боя против Головкина. Уже бывали случаи, когда боксеры, пойманные на кленбутероле, получали «зеленый свет» от антидопингового агентства в подобных ситуациях. Причем два прецедента связаны с мексиканскими боксерами.

Так, в 2012 году Эрик Моралес обвинил зараженное мясо в своих положительных допинг-тестах перед реваншем с чемпионом мира в полусреднем весе Дэнни Гарсией в Нью-Йорке. В итоге поединок состоялся, а Гарсия отправил Моралеса на пенсию нокаутом в четвертым раундом.

В 2016 году следы кленбутерола было обнаружены в пробах тогдашнего чемпиона мира во втором полулегком весе Франсиско Варгаса во время тренировочного лагеря перед защитой титула в поединке против соотечественника Орландо Салидо. Тогда Атлетическая комиссия штата Калифорния после консультации с командами обоих боксеров дала добро на бой на основании слов Варгаса, списавшего все на зараженное мясо. После этого боксер прошел ряд тестов, в каждом показав отрицательный результат. Сам бой завершился ничьей.

Кроме того, эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль также придерживается сценария того, что ситуация с проваленным «Канело» допинг-тестом никак не повлияет на проведение реванша с Головкиным. По его словам, на кону стоят слишком большие деньги и потому бой состоится в намеченный срок.

Между тем, Атлетическая комиссия уже начала расследование по этому факту. Свое видении ситуации также высказали промоутер Головкина Том Леффлер и президент WBC Маурисио Сулейман. Не остался в стороне и чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО), обвинивший «Канело» в жульничестве и предложивший бой казахстанцу.

У «Канело» мандраж, хотя сам всегда кичился своим величием — промоутер о проваленном допинг-тесте перед реваншем с Головкиным.

Отметим, что допинг-тестирование Головкина и Альвареса осуществляет VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг). Боксеры проходят его в рамках программы «Чистый бокс» от Всемирного боксерского совета (WBC).

Второй бой Головкин — Альварес запланирован на 5 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Официального сообщения о переносе или отмене поединка не поступало. Их первый бой состоялся 16 сентября на той же площадке и завершился спорной ничьей.

В отличие от Моуринью, Бабаян играл в команде и знал внутреннюю кухню в футболе - экс-форвард сборной Казахстана
«Ошибка судьи»: «Зенит» может переиграть матч
Британские СМИ: сборная Англии может бойкотировать ЧМ-2018
«Ждем суда»: адвокат Родченкова шантажирует Прохорова
Легкоатлетам РФ могут запретить выступать в нейтральном статусе
Гари Невилл: Джонсон — дурак! Зачем вмешивать футбол?
Стало известно, сколько Россия потратит на чемпионат мира
ПСЖ хочет пригласить Зидана в случае отставки Эмери
Новости
Авто
Porsche сделала новый кроссовер. И он очень быстрый Porsche снова удивила! Если про многие премьеры автосалона в Женеве мы знали (ну или хотя бы догадывались), то дебют электрического кроссовера от Porsche стал полной неожиданностью
Hi-Tech
Появилось видео, которое заставит плакать любого По традиции перед 8 марта Mail.Ru подготовила социальный ролик, посвященный детям и их мамам
Кино
Павла Артемьева возмутила передача НТВ с его участием Мама артиста хочет подать в суд на телеведущего Сергея Майорова
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
Кто и почему в России восстанавливает разрушенные поместья
В римском метро нашли дом военачальника II века
Леди
Стрижки, челки, химия: какие тренды стоит попробовать, а какие – забыть Забираем с собой в новый сезон короткий боб, ленты в волосах и химию, а вот с массивными ободками и плотной челкой прощаемся.
Дети
Сати Казанова беременна первенцем По данным инсайдера, певица находится на раннем сроке.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь