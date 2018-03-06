«Проверенная отмазка». Почему «Канело» избежит наказания за допинг и реванш с Головкиным не отменят

В допинг-пробе мексиканского боксера выявлен запрещенный препарат — кленбутерол в незначительном количестве. Команда Альвареса грешит на зараженную пищу — в Мексике кленбутерол используют в животноводстве (для увеличения веса откармливаемых животных). Это предположение подтвердил директор антидопингового центра Дэниэль Эйчнер, который проводил допинг-тест.

Между тем выяснилось, что положительными на кленбутерол оказались сразу две допинг-пробы «Канело». Мексиканец имеет право запросить вскрытие проб B за свой счет.

Это впервые в карьере Альвареса, когда он проваливает допинг-тест. Однако это пока еще не означает отмену майского боя против Головкина. Уже бывали случаи, когда боксеры, пойманные на кленбутероле, получали «зеленый свет» от антидопингового агентства в подобных ситуациях. Причем два прецедента связаны с мексиканскими боксерами.

Так, в 2012 году Эрик Моралес обвинил зараженное мясо в своих положительных допинг-тестах перед реваншем с чемпионом мира в полусреднем весе Дэнни Гарсией в Нью-Йорке. В итоге поединок состоялся, а Гарсия отправил Моралеса на пенсию нокаутом в четвертым раундом.

В 2016 году следы кленбутерола было обнаружены в пробах тогдашнего чемпиона мира во втором полулегком весе Франсиско Варгаса во время тренировочного лагеря перед защитой титула в поединке против соотечественника Орландо Салидо. Тогда Атлетическая комиссия штата Калифорния после консультации с командами обоих боксеров дала добро на бой на основании слов Варгаса, списавшего все на зараженное мясо. После этого боксер прошел ряд тестов, в каждом показав отрицательный результат. Сам бой завершился ничьей.

Кроме того, эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль также придерживается сценария того, что ситуация с проваленным «Канело» допинг-тестом никак не повлияет на проведение реванша с Головкиным. По его словам, на кону стоят слишком большие деньги и потому бой состоится в намеченный срок.

Между тем, Атлетическая комиссия уже начала расследование по этому факту. Свое видении ситуации также высказали промоутер Головкина Том Леффлер и президент WBC Маурисио Сулейман. Не остался в стороне и чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО), обвинивший «Канело» в жульничестве и предложивший бой казахстанцу.

У «Канело» мандраж, хотя сам всегда кичился своим величием — промоутер о проваленном допинг-тесте перед реваншем с Головкиным.

Отметим, что допинг-тестирование Головкина и Альвареса осуществляет VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг). Боксеры проходят его в рамках программы «Чистый бокс» от Всемирного боксерского совета (WBC).