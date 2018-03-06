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11:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Данияр готов побить Спенса, за три раунда. Так и напишите». Промоутер Джейкобса и Джошуа рассказал о раскрутке Елеусинова

Британский промоутер Эдди Хирн, подписавший контракт с олимпийским чемпионом Данияром Елеусиновым, рассказал стратегию раскрутки бывшего лидера сборной Казахстана по боксу, передает корреспондент Vesti.kz.

— Мы давно обсуждали вопрос сотрудничества. Мы, как одна из передовых компаний, хотим подписывать только лучших. А Данияр, это невероятный талант. Но мы должны быть уверены, что мир его знает, а не только те, кто в боксе. Я хочу, чтобы он боксировал на рингах по всему миру.

— Вы подписали Джейкобса, чтобы войти на американский рынок. Теперь звезду из Казахстана — Данияра Елеусинова. 28 апреля они выступят в одном шоу, но когда мы увидим Данияра в шоу в Казахстане?

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— В Казахстане говорят, что хотят большое шоу. Головкин или Жакиянов. Но никто из них этого не сделал. Мы не хотим привозить его ради шести раундов. Его первый титульный бой в Казахстане… Может быть, не основной. Будет в Казахстане десять раундов. Мы должны быть уверены, что сделаем его узнаваемой звездой. Он уже звезда в Казахстане. Но в США или Англии его не знают. Поэтому Данияр будет драться в Нью-Йорке и Лондоне. Монако или Лас-Вегасе. Чтобы его узнавали. Сколько вмещает ваш самый большой стадион? Тысяч 60?

— Нет, 30 тысяч.

— Тогда этот стадион будет имени Данияра Елеусинова.

— Насколько Данияр интересен, как инвестиционный проект?

— Всегда есть риск. У тебя есть хороший боец, но станет ли он чемпионом мира? Это все риск. Все рискуют в инвестиционном плане.

— Билли Джо Сондерс, британский боксер, любит провоцировать соперников жесткими высказываниями. Подойдет ли такой стиль Данияру?

— Данияр, он такой… Спокойный. Улыбчивый. Я представляю Данияра в костюме. Он будет выглядеть на миллион долларов. И выглядеть так всегда, чтобы быть суперзвездой.

— В Америке болельщики приходят посмотреть на нокауты. Жесткий бокс от Тайсона или Головкина. Сможет ли такое шоу выдать Данияр Елеусинов?

— Вы увидите изменения, когда посмотрите его бои. В его стиле. Он адаптируется. Он не будет махаться, как мексиканцы. Это шоу бизнес, и ты должен нокаутировать соперника. Поэтому, в первое время и подбирают удобных соперников.

— А кто будет работать с Данияром? Так называемый, американский тренер.

— У нас есть три кандидата. Мы выберем одного из них. Это тренеры старой школы. Old school. Они помогут адаптироваться Данияру.

— Как вы считаете, возможен ли бой Головкина с Сондерсом?

— Да, но сначала нужно пройти «Канело».

— А кто выиграл по-вашему в первом бою Головкина и Альварес?

— Головкин выиграл с преимуществом в два-три раунда.

— Что вы думаете о втором бое?

— Головкин стареет. И в одном из боев он получит сильно в челюсть. Возможно, не в этом бою, но…

— Вы не могли рассказать подробности ситуации с допинг-пробой Райана Барнетта после боя с Жанатом Жакияновым. Сдал ли он ее позже?

— Он себя плохо чувствовал. Его положили в скорую и отправили в госпиталь. Британская допинговая служба не стала брать пробу на допинг, убедившись, что ему действительно плохо. Райан сам не отказывался.

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— Потом к этому вопросу не возвращались?

— Нужно понимать, что если ты жульничаешь с допингом, то тебя никогда не поймают в день боя. Единственный способ поймать, это сделать неожиданное посещение лагеря спортсмена. Застать его врасплох. Рандом-тест. Например, за шесть-семь недель до боя. Чтобы не успел пройти очистку.

— Но ведь ловят же…

— Да. Мы считаем, что все было честно.

— Каким Вы видите следующий шаг Головкина?

— В андеркарте Данияра Елеусинова. В один из дней. Если он победит, он пойдет за объединением поясов. И бой с Билли Джо Сондерсом будет тяжелым для Головкина. Возможно, не самый опасный противник. Но Сондерс любит подвигаться. Тратишь энергию в бою с таким соперником. В последнем бою он был великолепен. Он прошел Лемье на классе. Я хочу спросить у Данияра. Стиль какого боксера тебе нравится?

— Теренса Кроуфорда, — ответил Елеусинов.

— А кого ты готов побить сейчас?

— Эрла Спенса. Если я буду работать в своем стиле. И буду выигрывать каждый раунд.

Так и напишите. Данияр Елеусинов готов побить Эрла Спенса. За три раунда. Так и напишите.

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