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10:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» и другие попавшиеся на кленбутероле звезды спорта. Что нужно знать об этом допинге

Сегодня, 6 марта, стало известно, что мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) провалил допинг-тест перед вторым боем с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО). Vesti.kz решил разобраться, что же такое кленбутерол.

Допинг-тестирование Головкина и Альвареса осуществляет VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг). Боксеры проходят его в рамках программы «Чистый бокс» от Всемирного боксерского совета (WBC).

Согласно заявлению промоутерской компании Golden Boy Promotions кленбутерол, который входит в состав запрещенного списка VADA, попал в организм «Канело» через зараженное мясо. Всемирное Антидопинговое агентство относит кленбутерол к классу анаболических агентов. Данный препарат запрещен в использовании в соревновательный и внесоревновательный период.

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Что же из себя представляет кленбутерол?

Кленбутерол с медицинской точки зрения является препаратом для лечения астмы. Благодаря своим составляющим он не только активно воздействует на адренорецепторы и улучшает дыхание, но также способствует активному наращиванию мышечной массы и сжиганию жира.

Кроме спорта данный препарат широко используется в животноводстве в Китае и в Южной и Центральной Америке. По данным исследования ВАДА до 75 процентов мяса на рынках Мексики является «зараженным» этим препаратом. И именно поэтому спортсмены стараются избегать непроверенной мясной пищи во время проведения тренировок и соревнований. За последние несколько лет, выявлены несколько известных случаев попадания кленбутерола в организм спортсмена через зараженное мясо.

Так чемпион WBC в полулегком весе Франциско Варгас перед боем с Орландо Солидо в 2016 был проверен на допинг, и в его анализах был обнаружен кленбутерол. Спортсмен сделал заявление о том, что он не принимал допинг, и что скорее всего допинг попал в его организм через зараженное мясо. Повторные два теста не выявили запрещенных веществ в организме Варгаса, и бой все же состоялся. В том же году, по версии журнала «Ring», ESPN и BWAA бой между двумя боксерами был признан «Боем года».

В июле 2010 года, знаменитый велогонщик и трехкратный победитель «Тур де Франс» Альберто Контадор был уличен в использовании кленбутерола. Спортсмен также пытался оправдаться тем, что препарат попал к нему через употребление зараженного мяса, не учитывая однако тот факт, что кленбутерол был запрещен к использованию в ЕС на протяжении долгого времени. По окончанию расследования ВАДА и UCI, спорстмен был дисквалифицирован на два года.

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В апреле 2017 года польский байдарочник Адам Серочиньский заявил, что будет судиться с МОК, и в суде попытается очистить свое имя в связи со своей дисквалификацией на Олимпиаде 2008 года в Пекине. Серочиньский на Играх дошел до финала в соревнованиях двоек на дистанции 1000 метров, но незадолго до решающего заезда был уличен в употреблении кленбутерола.

Как тогда, так и сейчас спортсмен утверждает, что запрещенный препарат попал в его организм с мясом, но МОК счел подобное маловероятным и отстранил его на два года, несмотря на то, что именно в Китае использование кленбутерола для наращивания мышечной массы скота до сих пор является одним из самых популярных способов в животноводстве.

Спортсмен принял это решение после того, как немецкий телеканал ARD, представил результаты нового исследования, согласно которым МОК и ВАДА не стали расследовать случаи положительных допинг-проб ямайских легкоатлетов на той же Олимпиаде-2008. МОК и ВАДА объяснили свое решение тем, что согласно проверкам, наличие кленбутерола в организме ямайских спринтеров было низким.

В 2012 году ВАДА предупредило спортсменов, что в связи с участившимися случаями попадания запрещенных препаратов через зараженную еду питаться спортсменам нужно только в заведениях, утвержденными организаторами соревнования или местными федерациями. В январе 2014 года UCI выпустило письмо с рекомендациями спортсменам не употреблять в пищу мясо, произведенное в Мексике или Китае.

На данный момент Сауль «Канело» Альварес вылетел в США, чтобы сдать необходимое количество тестов.

Сам спортсмен заявил о том, что никогда не употреблял допинг и готов пройти любое количество тестов, чтобы доказать свою невиновность.

Напомним, что второй бой Головкин — Альварес запланирован на 5 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Официального сообщения о переносе или отмене поединка не было. Первый бой Головкина и Альвареса состоялся 16 сентября на той же арене и завершился ничьей.

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