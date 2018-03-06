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10:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» сдал два положительных допинг-теста перед реваншем с Головкиным

Эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль раскрыл некоторые подробности допинг-скандала, в центре которого оказался мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО).

Эта новость появилась на фоне предстоящего реванша «Канело» с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), намеченного на 5 мая в Лас-Вегасе.

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В допинг-пробе мексиканского боксера было обнаружено незначительное количество кленбутерола. Этот препарат помогает человеку наращивать мышечную массу и сжигать жир, а вне спорта используется в животноводстве для наращивания массы скота.

Как выяснилось, положительными на кленбутерол оказались сразу две допинг-пробы «Канело».

«Альварес, который тренируется в своем родном городе Гвадалахара, Мексика, предоставил образцы мочи 17 и 20 февраля, и оба теста дали положительный результат на следы кленбутерола, говорится в письме президента VADA Маргарет Гудман.

В письме говорится, что Гудман проинформировала главу Атлетической комиссии Невада Боба Беннетта и что «текущий план заключается в продолжении проверки Альвареса, чтобы комиссия могла вынести окончательное определение. Альварес имеет право незамедлительно запросить анализ проб B за свой счет», — написал Рафаэль в заметке на сайте ESPN, опубликовав снимок письма.

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Свою позицию по этой ситуации высказали также промоутер Головкина Том Леффлер и президент WBC Маурисио Сулейман. Не остался в стороне и чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО), обвинивший «Канело» в жульничестве и предложивший бой казахстанцу.

Допинг-тестирование Головкина и Альвареса осуществляет VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг). Боксеры проходят его в рамках программы «Чистый бокс» от Всемирного боксерского совета (WBC).

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