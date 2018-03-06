Игорю Колыванову - 50. Бывшему тренеру, близкому другу и недавним подопечным есть что рассказать о юбиляре.
Данияр Елеусинов дебютирует на профи-ринге в андеркарте экс-соперника Головкина
На официальной
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
На официальной
По словам нового промоутера казахстанца Эдди Хирна, дебют состоится 28 апреля в андеркарте Дэниела Джейкобса, а второй бой Елеусинова проведет 2 июня в Лондоне.
Напомним, что сегодня, 6 марта, было объявлено о сотрудничестве Данияра Елеусинова с британским промоутером Эдди Хирном.
Помимо Елеусинова, клиентами Хирна являются такие звезды мирового бокса, как Энтони Джошуа, Келл Брук, Джордж Гроувз, Тони Белью, Амир Хан, Дэниэл Джейкобс и многие другие.