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10:25 (мск), источник: Vesti.kz

Данияр Елеусинов дебютирует на профи-ринге в андеркарте экс-соперника Головкина

На официальной пресс-конференции, посвященной переходу олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова на профессиональный ринг, объявлена дата дебюта казахстанца, передает корреспондент Vesti.kz.

По словам нового промоутера казахстанца Эдди Хирна, дебют состоится 28 апреля в андеркарте Дэниела Джейкобса, а второй бой Елеусинова проведет 2 июня в Лондоне.

Напомним, что сегодня, 6 марта, было объявлено о сотрудничестве Данияра Елеусинова с британским промоутером Эдди Хирном.

Помимо Елеусинова, клиентами Хирна являются такие звезды мирового бокса, как Энтони Джошуа, Келл Брук, Джордж Гроувз, Тони Белью, Амир Хан, Дэниэл Джейкобс и многие другие.

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