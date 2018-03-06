Демьяненко о проваленном «Канело» допинг-тесте перед реваншем с Головкиным: Это специальный вброс для раскрутки боя

В пробе Альвареса было обнаружено незначительное количество запрещенного препарата кленбутерола, который мог попасть в его организм с мясом зараженных животных.

«Я не думаю, что это помешает их второму бою. Поединок скорее всего состоится 5 мая. Вы понимаете, сколько людей купили билеты и ждут с нетерпением этого дня. Я думаю это специальный вброс для раскрутки боя. Вокруг этого события поднимется серьезная шумиха. С допингом они снова будут на слуху. Боксерам не хватало этого компонента. Всем известно, что Оскар Де Ла Хойя очень креативный промоутер. В любом случае будем ждать решения команды Головкина», — отметил Демьяненко.

Атлетическая комиссия штата Невада начала расследование по этому факту. В свою очередь, чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО) обвинил «Канело» в жульничестве после проваленного допинг-теста и предложил бой Головкину.

Добавим, что президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес заявил, что мексиканец готов пройти необходимое количество проверок, а представитель Головкина Том Леффлер решил разобраться в ситуации.