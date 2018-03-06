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10:21 (мск), источник: Vesti.kz

Демьяненко о проваленном «Канело» допинг-тесте перед реваншем с Головкиным: Это специальный вброс для раскрутки боя

Вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко прокомментировал корреспонденту Vesti.kz новость о том, что мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) провалил допинг-тест перед реваншем с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

В пробе Альвареса было обнаружено незначительное количество запрещенного препарата кленбутерола, который мог попасть в его организм с мясом зараженных животных.

«Я не думаю, что это помешает их второму бою. Поединок скорее всего состоится 5 мая. Вы понимаете, сколько людей купили билеты и ждут с нетерпением этого дня. Я думаю это специальный вброс для раскрутки боя. Вокруг этого события поднимется серьезная шумиха. С допингом они снова будут на слуху. Боксерам не хватало этого компонента. Всем известно, что Оскар Де Ла Хойя очень креативный промоутер. В любом случае будем ждать решения команды Головкина», — отметил Демьяненко.

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Атлетическая комиссия штата Невада начала расследование по этому факту. В свою очередь, чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО) обвинил «Канело» в жульничестве после проваленного допинг-теста и предложил бой Головкину.

Добавим, что президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес заявил, что мексиканец готов пройти необходимое количество проверок, а представитель Головкина Том Леффлер решил разобраться в ситуации.

Повторный бой Головкин — Альварес запланирован на 5 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Официального сообщения о переносе или отмене поединка не поступало. Первое противостояние боксеров состоялось 16 сентября на той же площадке и завершилось ничьей.

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