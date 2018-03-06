Данияр Елеусинов рассказал о сроках контракта с Эдди Хирном и весовой категории на профи-ринге

— Хочу поблагодарить менеджеров, что они подобрали мне такого промоутера. Мне нравится возможность продвижения. Я благодарен Федерации, что они меня поддержали. Я стал олимпийским чемпионом. Я перехожу в профессиональный бокс, и стану чемпионом мира. Ради этого и перехожу, — начал Елеусинов.
— Будете ли участвовать в Олимпиаде-2020?
— Многие профессионалы не участвуют в Олимпиаде. По контракту я могу участвовать в Олимпиаде, но это исключено для чемпионов мира.
— Какие титулы в приоритете?
— Это может быть любой пояс, ведь у каждой организации свои условия. Соперника своего первого еще не знаю, но я думаю, мы обсудим.
— Согласовали ли переход с тренером национальной команды?
— Да, я сделал все правильно. Со всеми согласовал.
— Какая весовая категория? И на сколько контракт с Хирном?
— До 66,7 килограмма. На три года.