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10:17 (мск), источник: Vesti.kz

Данияр Елеусинов рассказал о сроках контракта с Эдди Хирном и весовой категории на профи-ринге

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов прокомментировал свой переход в профессионалы и подписание контракта с британским промоутером Эдди Хирном, передает корреспондент Vesti.kz.

— Хочу поблагодарить менеджеров, что они подобрали мне такого промоутера. Мне нравится возможность продвижения. Я благодарен Федерации, что они меня поддержали. Я стал олимпийским чемпионом. Я перехожу в профессиональный бокс, и стану чемпионом мира. Ради этого и перехожу, — начал Елеусинов.

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— Будете ли участвовать в Олимпиаде-2020?

— Многие профессионалы не участвуют в Олимпиаде. По контракту я могу участвовать в Олимпиаде, но это исключено для чемпионов мира.

— Какие титулы в приоритете?

— Это может быть любой пояс, ведь у каждой организации свои условия. Соперника своего первого еще не знаю, но я думаю, мы обсудим.

— Согласовали ли переход с тренером национальной команды?

— Да, я сделал все правильно. Со всеми согласовал.

— Какая весовая категория? И на сколько контракт с Хирном?

— До 66,7 килограмма. На три года.

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