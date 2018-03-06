Эксперт ESPN оценил вероятность срыва реванша Головкин — Альварес из-за положительного допинг-теста

В допинг-пробе Альвареса было обнаружено незначительное количество кленбутерола. Этот препарат помогает человеку наращивать мышечную массу и сжигать жир, а вне спорта используется в животноводстве для наращивания массы животных.

В заявлении Golden Boy говорится, что кленбутерол мог попасть в организм Альвареса вместе с зараженным мясом, что случилось с десятками мексиканских спортсменов в последнее время. Это подтвердил и Дэниэль Айкнер — директор лаборатории SMRTL в Солт-Лейк-Сити, которая имеет аккредитацию WADA (Всемирного антидопингового агентства).

По мнению Рафаэля, эта ситуация не повлияет на проведение реванша с Головкиным, так как до этого уже были похожие прецеденты.

«Поединок под угрозой лишь с точки зрения того, что Атлетическая комиссия Невады начнет собственное расследование. Но мое мнение таково — они проведут расследование, «Канело» пройдет дополнительные тесты, и в конце концов бой состоится.

В последние годы такое уже несколько раз происходило с мексиканскими боксерами из-за «зараженного’мяса. Самый недавний случай был с Франциско Варгасом перед его поединком с Орландо Салидо. Тогда Комиссия проконсультировалась с представителями обоих боксеров, и бой состоялся. Их бой принес семизначную сумму дохода, а на кону реванша Головкина и “Канело” стоят огромные деньги — цифра может быть девятизначной. Такое событие меняет экономику штата. Должны быть по-настоящему монументальные причины, чтобы такой бой отменили. Я не думаю, что следы кленбутерола послужат к этому поводом. Прогнозирую, что они проведут расследование и поединок состоится, потому что в нем крутится много денег», — сказал Рафаэль в эфире ESPN.

Отметим, что Атлетическая комиссия уже начала расследование по этому факту. Между тем, чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс обвинил «Канело» в жульничестве после проваленного допинг-теста и предложил бой Головкину.