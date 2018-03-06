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01:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» сделал заявление после проваленного допинг-теста перед реваншем с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) прокомментировал проваленный допинг-тест перед вторым боем с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz

В пробе Альвареса обнаружен незначительное количество кленбутерола. Этот препарат помогает человеку наращивать мышечную массу и сжигать жир, а вне спорта он используется в животноводстве для наращивания массы животных.

«Я спортсмен, который уважает спорт. Это меня удивляет и беспокоит, потому что такое никогда не случалось со мной. Я сдам все тесты, которые смогут разъяснить эту неловкую ситуацию. И я надеюсь, что в конце концов правда будет преобладать», — приводит слова Альвареса промоутерская компания Golden Boy.

В ближайшее время Альварес переместит тренировочный лагерь из Мексики в США. Его команда считает, что клебутерол мог попасть в организм вместе с зараженным мясом, так как его количество незначительное.

Второй бой Головкин — Альварес запланирован на 5 мая на арене T-Mobileв Лас-Вегасе. Официального сообщения о переносе или отмене поединка не поступало. Их первый бой проходил 16 сентября на той же площадке и завершился ничьей.

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