«Канело» сделал заявление после проваленного допинг-теста перед реваншем с Головкиным

Источник: Vesti.kz

В пробе Альвареса обнаружен незначительное количество кленбутерола. Этот препарат помогает человеку наращивать мышечную массу и сжигать жир, а вне спорта он используется в животноводстве для наращивания массы животных.

«Я спортсмен, который уважает спорт. Это меня удивляет и беспокоит, потому что такое никогда не случалось со мной. Я сдам все тесты, которые смогут разъяснить эту неловкую ситуацию. И я надеюсь, что в конце концов правда будет преобладать», — приводит слова Альвареса промоутерская компания Golden Boy.

В ближайшее время Альварес переместит тренировочный лагерь из Мексики в США. Его команда считает, что клебутерол мог попасть в организм вместе с зараженным мясом, так как его количество незначительное.