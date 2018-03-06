Сауль «Канело» Альварес провалил допинг-тест перед реваншем с Геннадием Головкиным
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) провалил
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) провалил
Информацию подтвердила промоутерская компания Golden Boy Promotions, которая распространила в СМИ официальное заявление. Текст заявления опубликован на BoxingScene и других изданиях.
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В заявлении Golden Boy говорится, что кленбутероп мог попасть в организм «Канело» вместе с зараженным мясом — такие случаи случились с десятками мексиканских спортсменов в последнее время. Это подтвердил и Дэниэль Айкнер — директор лаборатории SMRTL в
Информацию о своем положительном
В заявлении Golden Boy подчеркивается, что Альварес настаивал на обязательных
Второй бой Головкин — Альварес запланирован на 5 мая на арене