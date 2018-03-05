Известный британский промоутер Эдди Хирн вылетел в Казахстан
Известный британский промоутер Эдди Хирн вылетел в Казахстан, передает корреспондент Vesti.kz.
Известный британский промоутер Эдди Хирн вылетел в Казахстан, передает корреспондент Vesti.kz.
Глава компании Matchroom Boxing анонсировал свой полет в Twitter. К сообщению «Лондон — Казахстан» он добавил эмодзи флагов и самолета. Цель визита Хирна пока неизвестна.
Среди клиентов Matchroom такие звезды мирового бокса, как Энтони Джошуа, Келл Брук, Джордж Гроувз, Тони Белью, Амир Хан и другие. В 2017 году Хирн вышел на американский рынок, подписав контракт с Дэниэлом Джейкобсом, который перед этим проиграл казахстанцу Геннадию Головкину.
В 2016 году Хирн был организатором вечера бокса в Лондоне, в котором Головкин досрочно победил Брука. В 2017 году другой боксер Matchroom Райан Барнет в поединке за титулы WBA и IBF в Белфасте победил казахстанца Жаната Жакиянова.