Известный британский промоутер Эдди Хирн вылетел в Казахстан

Источник: standard.co.uk

Глава компании Matchroom Boxing анонсировал свой полет в Twitter. К сообщению «Лондон — Казахстан» он добавил эмодзи флагов и самолета. Цель визита Хирна пока неизвестна.

Среди клиентов Matchroom такие звезды мирового бокса, как Энтони Джошуа, Келл Брук, Джордж Гроувз, Тони Белью, Амир Хан и другие. В 2017 году Хирн вышел на американский рынок, подписав контракт с Дэниэлом Джейкобсом, который перед этим проиграл казахстанцу Геннадию Головкину.