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5 марта, источник: Vesti.kz

Известный британский промоутер Эдди Хирн вылетел в Казахстан

Известный британский промоутер Эдди Хирн вылетел в Казахстан, передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: standard.co.uk

Глава компании Matchroom Boxing анонсировал свой полет в Twitter. К сообщению «Лондон — Казахстан» он добавил эмодзи флагов и самолета. Цель визита Хирна пока неизвестна.

Среди клиентов Matchroom такие звезды мирового бокса, как Энтони Джошуа, Келл Брук, Джордж Гроувз, Тони Белью, Амир Хан и другие. В 2017 году Хирн вышел на американский рынок, подписав контракт с Дэниэлом Джейкобсом, который перед этим проиграл казахстанцу Геннадию Головкину.

В 2016 году Хирн был организатором вечера бокса в Лондоне, в котором Головкин досрочно победил Брука. В 2017 году другой боксер Matchroom Райан Барнет в поединке за титулы WBA и IBF в Белфасте победил казахстанца Жаната Жакиянова.

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