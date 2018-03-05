Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
«Nice and beautiful». Казахстанский боксер прокомментировал свою победу за две минуты в вечере боя Ковалева
Казахстанский
Казахстанский
Бой состоялся в андеркарте титульного поединка в полутяжелом весе между Сергеем Ковалевым (32−2−1, 27 КО) и Игорем Михалкиным (21−2, 9 КО) в
— Я не рассчитывал на быструю победу. У нас был план на пару раундов. Хотели проверить боксера и потом поднять темп, — поделился Ашкеев.
— После попадания и падения видно, что у доминиканца заметно ноги заплетались.
— Да, он встал, но немножко шатался. Я думал, что сейчас его добью, но судья остановил бой.