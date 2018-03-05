«Nice and beautiful». Казахстанский боксер прокомментировал свою победу за две минуты в вечере боя Ковалева

Бой состоялся в андеркарте титульного поединка в полутяжелом весе между Сергеем Ковалевым (32−2−1, 27 КО) и Игорем Михалкиным (21−2, 9 КО) в Нью-Йорке и завершился за одну минуту и 52 секунды техническим нокаутом.

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— Я не рассчитывал на быструю победу. У нас был план на пару раундов. Хотели проверить боксера и потом поднять темп, — поделился Ашкеев.

— После попадания и падения видно, что у доминиканца заметно ноги заплетались.