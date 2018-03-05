Команда Лемье заявила о планах на андеркарт реванша Головкин — Альварес

«Первоначальные результаты очень хорошие. Если он продолжит тренироваться, не чувствуя боли, то 5 мая выйдет на ринг. Это травма, с которой он долго тянет, и казалось, что ее не вылечить без операции. Но с новыми процедурами это работает. Мы скрестили наши пальцы. Пока преждевременно говорить о сопернике, но я могу сказать, что это не будет поединком за чемпионский титул», — цитирует Эстефана BoxingScene.com.