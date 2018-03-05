Команда Лемье заявила о планах на андеркарт реванша Головкин — Альварес

Лемье травмировал плече в декабрьском поединке с чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (26−0, 12 КО), который он проиграл решением судей. Вместо операции канадец пройдет курс реабилитации.
«Первоначальные результаты очень хорошие. Если он продолжит тренироваться, не чувствуя боли, то 5 мая выйдет на ринг. Это травма, с которой он долго тянет, и казалось, что ее не вылечить без операции. Но с новыми процедурами это работает. Мы скрестили наши пальцы. Пока преждевременно говорить о сопернике, но я могу сказать, что это не будет поединком за чемпионский титул», — цитирует Эстефана BoxingScene.com.
Наиболее вероятным соперником Лемье называется ирландец Гэри О́Салливан (27−2, 19 КО), который в свое время в костюме Бората бросал вызов Головкину.
Ранее сообщалось, что кандидатуру Лемье в качестве участника андеркарта реванша Головкин — Альварес продвигает основатель промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя, которая представляет интересы и канадца, и мексиканца.
Также в рамках вечера бокса 5 мая планирует выступить