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09:32 (мск), источник: Vesti.kz

Команда Лемье заявила о планах на андеркарт реванша Головкин — Альварес

Экс-чемпион мира в среднем весе канадец Давид Лемье (38−4, 33 КО) избежал операции на плече и, скорее всего, вернется на ринг в рамках вечера бокса 5 мая в Лас-Вегасе, главным событием которого станет реванш между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) и чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО). Об этом в интервью The Canadian Press рассказал менеджер канадского боксера Камиль Эстефан.

Лемье травмировал плече в декабрьском поединке с чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (26−0, 12 КО), который он проиграл решением судей. Вместо операции канадец пройдет курс реабилитации.

«Первоначальные результаты очень хорошие. Если он продолжит тренироваться, не чувствуя боли, то 5 мая выйдет на ринг. Это травма, с которой он долго тянет, и казалось, что ее не вылечить без операции. Но с новыми процедурами это работает. Мы скрестили наши пальцы. Пока преждевременно говорить о сопернике, но я могу сказать, что это не будет поединком за чемпионский титул», — цитирует Эстефана BoxingScene.com.

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Наиболее вероятным соперником Лемье называется ирландец Гэри О́Салливан (27−2, 19 КО), который в свое время в костюме Бората бросал вызов Головкину.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Лемье в качестве участника андеркарта реванша Головкин — Альварес продвигает основатель промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя, которая представляет интересы и канадца, и мексиканца.

Также в рамках вечера бокса 5 мая планирует выступить экс-чемпион мира в четырех весах Роман Гонсалес из Никарагуа, который ради этого отказался от двух предложений.

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