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08:58 (мск), источник: Vesti.kz

Нурсултанов и Ашкеев поднялись на 36 позиций на двоих в рейтинге после досрочных побед

Казахстанские боксеры Мадияр Ашкеев (9−0, 5 КО) и Мейирим Нурсултанов (6−0, 5 КО) улучшили свое положение в рейтинге своего дивизиона после досрочных побед, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Оба боксера выступили в рамках вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, главным событием которого стал бой чемпиона WBO в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева (31−2−1, 27 КО) с соотечественником Игорем Михалкиным (21−1, 9 КО).

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Нурсултанов, выступающий в среднем весе, победил техническим нокаутом в шестом раунде мексиканского боксера Алехандро Торреса (9−4−2, 4 КО). Для казахстанца эта победа стала шестой в профи и пятой досрочной. Этот успех позволил ему подняться на 15 позиций и расположиться на 80-м месте рейтинга BoxRec в среднем весе.

Его соотечественник Ашкеев, выступающий в первом легком весе, уже в первом раунде нокаутировал доминиканца Хосе Антонио Абреу (13−4, 8 КО). Для казахстанца эта победа стала девятой в карьере и пятой, одержанной нокаутом. Благодаря этой победе Ашкеев вошел в ТОП-100 рейтинга BoxRec (+21) и теперь занимает 94-е место.

Отметим, что Нурсултанов уже выступал в андеркарте у Ковалева в ноябре этого года, когда техническим нокаутом во втором раунде победил американца Эрика Муна. Тогда он заменил как раз Ашкеева.

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