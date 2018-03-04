Нокауты в Нью-Йорке: россияне Ковалев и Бивол успешно отстояли свои титулы

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Михалкин оказался конкурентоспособнее, чем ожидалось

Ковалев в главном событии вечера в Нью-Йорке проводил добровольную защиту титула WBО с соотечественником Игорем Михалкиным. Кандидатура Михалкина в качестве соперника «Крушителя» у многих вызывала вопросы в силу заметной разницы в классе, но ему удалось опровергнуть эти суждения. Хотя в первых двух раундах казалось, что боксер не сможет ничего противопоставить Ковалеву, и бой пройдет по сценарию ноябрьского поединка с Вячеславом Шабранским.

Именно в бою с украинцем Ковалеву удалось начать возвращать потерянное в боях с американцем Андре Уордом. Поединок с Шабранским завершился нокаутом во втором раунде. Однако сейчас Михалкин, отказавшийся от пояса IBO ради боя с Ковалевым, в третьем раунде перестал тушеваться, вышел из обороны и начал периодически попадать по сопернику.

Было очевидно, что Михалкин действует на пределе своих возможностей, расходуя много сил, причем многие движения боксера были впустую. Ковалеву, заметно превосходившему соперника в классе, пришлось добавить оборотов, однако все равно складывалось впечатление, что он действует с огромным запасом. В итоге определяющим стал шестой раунд, после которого на лице Михалкина оказалось серьезное рассечение под правым глазом.

Врач разрешил продолжить бой, но во время седьмого раунда после множества попаданий Ковалева лицо Михалкина было снова окровавлено, и рефери вновь обратился к врачу, а потом остановил поединок, зафиксировав победу «Крушителя» техническим нокаутом. В момент остановки боя Михалкин кивнул в знак согласия с решением судьи.

Таким образом, «Крушитель» одержал вторую победу после двух поражений от Уорда, который отобрал у Ковалева чемпионские звания по версиям WBA (Super), WBO и IBF. Для 34-летнего россиянина эта победа стала 32-й (28 — нокаутом) в карьере при двух поражениях и одной ничьей. 32-летний Михалкин проиграл второй бой на профессиональном ринге при 21-й победе (9 — нокаутом).

«Мы всегда знали, что бой с Михалкиным будет для Сергея жестким тестом, несмотря на то, что СМИ недооценивали Игоря, — заявила промоутер Ковалева Кэти Дува после боя. — Он левша, он может боксировать и двигаться, и он русский! Мы знали, что он предоставит возможность Сергею пройти еще один тест. Боксеры вроде Михалкина всегда заставляют тебя изо всех сил выкладываться. В итоге Сергей одержал победу. Рассчитываю, что Сергей вернется в “Мэдисон Сквер Гарден” в июле, но точной даты нет».

Отметил действия Михалкина и экс-чемпион IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский. «Михалкин оказался намного больше конкурентоспособным, чем многие ждали. Поначалу было впечатление, что будет раунд-два. А на самом деле Игорь заставил Серегу понервничать, промахиваться, переживать», — сказал боксер РИА Новости.

«Я лучше отработал, чем в предыдущем бою (с украинцем Вячеславом Шабранским). Возможно, со стороны это выглядело легкой победой, но сегодня было нелегко», — прокомментировал свои действия сам Ковалев.

Бивол доказал принадлежность к числу лучших полутяжей мира

В соглавном событии вечера чемпион по версии WBA Бивол проводил бой с занимающим первую строчку в рейтинге организации кубинцем Салливаном Баррерой. Россиянин очень давно хотел встречи с этим соперником, называя его сильнейшим в своей карьере, да и у самого кубинца был выбор, с кем встретиться, — с Биволом или Ковалевым. Так что в этом бою изначально предполагалось большое противостояние. Однако это осталось лишь в ожиданиях.

Первые раунды были присматривающимися, хотя уже во втором отрезке встречи Бивол получил рассечение, которое, однако, ему совершенно не мешало. В дальнейшем россиянин потихоньку прибирал ход боя к своим рукам, что стало совсем очевидным уже во второй половине встречи. Также постепенно начало сказываться заметное преимущество чемпиона в движении и выносливости, а вот у Барреры выделить было особо нечего. Заставила немного понервничать лишь полученная Биволом в середине боя гематома на лбу. Врач несколько раз по ходу встречи осматривал россиянина.

Бивол выигрывал по очкам, однако бой закончился в 12-м раунде эффектным нокаутом, когда кубинца после левого джеба сильно повело, а последующая комбинация из двух ударов заставила его капитулировать. Для Барреры это досрочное поражение стало первым в карьере. Ранее кубинец проигрывал лишь по очкам Уорду. Для 27-летнего россиянина эта победа стала 13-й в 13 боях (11 — нокаутом).

«Я знал, что могу его нокаутировать, и я “нажал на газ” и получился нокаут. Я понимаю, что у меня есть необходимые качества, чтобы быть лучшим. Но у меня еще впереди много работы», — заявил Бивол.

Экс-чемпион IBF Дмитрий Кириллов, на начальной стадии принимавший участие в подготовке Бивола, остался доволен боем. «В первой половине боя Дмитрий, действительно, не мог полностью расслабиться, взять все под свой контроль. К концу боя у него это получилось. Но я чувствовал и знал, что Дмитрий найдет своего соперника, что он своими сериями раскроет оппонента», — заявил Кириллов РИА Новости.

«По уровню бокса и движению на ногах Баррера намного уступает Дмитрию. По уровню мастерства и классу Баррера сильно уступает. Визуально, по крайней мере. Но Баррера все равно заставил напрячься Дмитрия, он свою работу делал. В начале поединка было непонятно, как в целом сложится бой», — отметил Кириллов.

Оба боя с участием российских боксеров были показаны на HBO. Ранее сообщалось, что американский телеканал заинтересован в том, чтобы организовать в 2018 году объединительный поединок между Ковалевым и Биволом в случае их побед.

«Я думаю, что Биволу нужно стать более известным в США, прежде чем мы сможем организовать такой бой, посмотрим», — сказала промоутер Ковалева Кэти Дува, отвечая на вопрос о возможности организации объединительного боя в ближайшее время.