Боксер Уайлдер защитил титул чемпиона мира, нокаутировав Ортиса
ТАСС, 4 марта. Американец Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке в
ТАСС, 4 марта. Американец Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке в
Первоначально боксеры должны были встретиться в ноябре прошлого года, но Ортис не прошел
Уайлдер отправил Ортиса в нокдаун в 5-м раунде. Но в 7-м уже сам едва не оказался на полу и с трудом продержался до гонга. Проиграв восьмой раунд, американец в девятом перехватил инициативу. А в 10-м Уайлдер дважды отправил кубинца на настил ринга и одержал победу техническим нокаутом.
32-летний Уайлдер
За этот поединок Уайлдер заработал $2,1 млн, Ортис — $500 тыс.
Титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по другим престижным версиям владеют британец Энтони Джошуа (Всемирная боксерская ассоциация, WBA и Международная боксерская федерация, IBF) и новозеландец Джозеф Паркер (Всемирная боксерская организация, WBO), которые проведут поединок между собой 31 марта в Кардиффе.