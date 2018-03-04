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08:15 (мск), источник: ТАСС

Дмитрий Бивол победил кубинца Барреру и защитил титул чемпиона мира по версии WBA

ТАСС, 4 марта. Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» он выиграл у кубинца Салливана Барреры техническим нокаутом в 12-м раунде.

Источник: РИА "Новости"

27-летний боксер из Санкт-Петербурга во второй раз защитил пояс чемпиона мира. В 2015 году он завоевал временный титул WBA, а через год, после одной защиты, был объявлен чемпионом мира уже на постоянной основе. Поясом WBA тогда владел дважды победивший россиянина Сергея Ковалева Андре Уорд, который в сентябре прошлого года завершил карьеру, его место должен был занять шведский боксер Баду Джек, но он отказался от пояса в пользу более прибыльных боев. Бивол успешно провел первую защиту, нокаутировав уже в конце первого раунда австралийца Трента Бродхёрста.

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В послужном списке Бивола теперь 13 побед (11 нокаутом), ни одного поражения. Баррера потерпел второе поражение при 21 победе (14 нокаутом).

На данный момент пять россиян владеют титулами чемпиона мира: помимо Бивола, это Сергей Липинец (Международная боксерская федерация, IBF, вес до 63,5 кг), Артур Бетербиев (IBF, до 79,38 кг), Сергей Ковалев (Всемирная боксерская организация, WBO, до 79,38 кг) и Мурат Гассиев (IBF, WBA, до 90,71 кг), а Денис Лебедев является «чемпионом в отпуске» WBA в весе до 90,71 кг.

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