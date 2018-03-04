Дмитрий Бивол победил кубинца Барреру и защитил титул чемпиона мира по версии WBA

27-летний боксер из Санкт-Петербурга во второй раз защитил пояс чемпиона мира. В 2015 году он завоевал временный титул WBA, а через год, после одной защиты, был объявлен чемпионом мира уже на постоянной основе. Поясом WBA тогда владел дважды победивший россиянина Сергея Ковалева Андре Уорд, который в сентябре прошлого года завершил карьеру, его место должен был занять шведский боксер Баду Джек, но он отказался от пояса в пользу более прибыльных боев. Бивол успешно провел первую защиту, нокаутировав уже в конце первого раунда австралийца Трента Бродхёрста.
В послужном списке Бивола теперь 13 побед (11 нокаутом), ни одного поражения. Баррера потерпел второе поражение при 21 победе (14 нокаутом).
На данный момент пять россиян владеют титулами чемпиона мира: помимо Бивола, это Сергей Липинец (Международная боксерская федерация, IBF, вес до 63,5 кг), Артур Бетербиев (IBF, до 79,38 кг), Сергей Ковалев (Всемирная боксерская организация, WBO, до 79,38 кг) и Мурат Гассиев (IBF, WBA, до 90,71 кг), а Денис Лебедев является «чемпионом в отпуске» WBA в весе до 90,71 кг.