Дмитрий Бивол победил кубинца Барреру и защитил титул чемпиона мира по версии WBA

27-летний боксер из Санкт-Петербурга во второй раз защитил пояс чемпиона мира. В 2015 году он завоевал временный титул WBA, а через год, после одной защиты, был объявлен чемпионом мира уже на постоянной основе. Поясом WBA тогда владел дважды победивший россиянина Сергея Ковалева Андре Уорд, который в сентябре прошлого года завершил карьеру, его место должен был занять шведский боксер Баду Джек, но он отказался от пояса в пользу более прибыльных боев. Бивол успешно провел первую защиту, нокаутировав уже в конце первого раунда австралийца Трента Бродхёрста.