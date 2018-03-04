«Отдам все ради титула». Деревянченко бросил вызов Головкину и Альваресу
Украинский
Украинский
В его поединке с Дашоном Джонсоном из США не было зафиксировано нокаутов или нокдаунов, но после 6-го раунда одностороннего избиения американец принял решение не выходить на ринг.
«Я готов ко встрече с Головкиным, Альваресом или даже (Жермалом) Чарло. Готов ко всем топовым средневесам. Не важно, кто именно. Главное, чтобы на кону боя был чемпионский титул. Отдам все ради завоевания чемпионского титула. Готов к поединкам против лучших. Устал ждать титульного боя», — сказал Деревянченко после победы.
Напомним, что 32-летний Деревянченко провел свой предыдущий бой в августе прошлого года, нокаутировав в Майами багамского боксера Туреано Джонсона (20−2, 14 КО). Таким образом, он стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF в среднем весе, которым владеет казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО).
Деревянченко известен казахстанским болельщикам по выступлению за боксерский клуб «Астана Арланс», с которым он становился чемпионом Всемирной серии бокса (WSB).