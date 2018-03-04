Обязательный претендент на титул Головкина выиграл дебютный бой во втором среднем весе

Соперником Деревянченко был американец Дашон Джонсон. Они должны были встретиться еще 20 января, но из-за болезни украинца бой был перенесен.

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Поединок состоялся в андеркарте боя Деонтей Уайлдер — Луис Ортис, который пройдет в Нью-Йорке в Barclays Center.

Напомним, что 32-летний Деревянченко провел свой предыдущий бой в августе прошлого года, нокаутировав в Майами багамского боксера Туреано Джонсона (20−2, 14 КО). Таким образом, он стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF в среднем весе, которым владеет казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО).