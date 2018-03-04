Казахстанский средневес одержал досрочную победу в андеркарте вечера бокса Ковалева
Казахстанский
Казахстанский
В рамках вечера бокса на арене Madison Square Garden в
Для казахстанца эта победа стала шестой в профи и пятой досрочной.
В одном вечере с Нурсултановым выступил другой казахстанец Мадияр Ашкеев, который одержал победу уже в первом раунде.
Казахстанский боксер нокаутировал соперника в первом раунде в андеркарте Ковалева в
Напомним, в главном событии этого вечера бокса чемпион WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (31−2−1, 27 КО) встретится с соотечественником Игорем Михалкиным (21−1, 9 КО), а в андеркарте пройдет еще один бой этого дивизиона, в котором соперником чемпиона WBA россиянина Дмитрия Бивола (12−0, 10 КО) станет кубинец Саливан Баррера (21−1, 14 КО).
Отметим, что Ашкеева и Нурсултантова с Ковалевым связывают общие менеджер и промоутер — Эгис Климас и Кэти Дува.