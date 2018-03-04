Казахстанский средневес одержал досрочную победу в андеркарте вечера бокса Ковалева

В рамках вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке Нурсултанов провел не титульный поединок против мексиканского боксера Алехандро Торреса. Казахстанец сразу же стал доминировать на ринге. Бой едва не был остановлен в четвертом раунде. В пятом Торреса проверили врачи, которые дали добро продолжать поединок. Но в последнем шестом раунде встреча все-таки была остановлена — победа Нурсултанова техническим нокаутом.

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Для казахстанца эта победа стала шестой в профи и пятой досрочной.

В одном вечере с Нурсултановым выступил другой казахстанец Мадияр Ашкеев, который одержал победу уже в первом раунде.

Казахстанский боксер нокаутировал соперника в первом раунде в андеркарте Ковалева в Нью-Йорке.

Напомним, в главном событии этого вечера бокса чемпион WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (31−2−1, 27 КО) встретится с соотечественником Игорем Михалкиным (21−1, 9 КО), а в андеркарте пройдет еще один бой этого дивизиона, в котором соперником чемпиона WBA россиянина Дмитрия Бивола (12−0, 10 КО) станет кубинец Саливан Баррера (21−1, 14 КО).