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10:02 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер нокаутировал соперника в первом раунде в андеркарте Ковалева в Нью-Йорке

Казахстанский боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев одержал девятую победу в профессиональной карьере, передает корреспондент Vesti.kz.

В рамках вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке Ашкеев в первом раунде победил доминиканца Хосе Антонио Абреу. Казахстанец выиграл техническим нокаутом на отметке 1 минута 52 секунды.

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В одном вечере бокса с Ашкеевым выступит казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов (5−0, 4 КО), чьим соперником станет мексиканец Алехандро Торрес (9−3−2, 4 КО).

26-летний Ашкеев по-прежнему имеет статус небитого бокса — девять побед (пять нокаутом), а 29-летний Абреу потерпел четвертое поражение в карьере и третье подряд — также в его активе 13 побед (восемь нокаутом).

В главном событии вечера бокса на Madison Square Garden чемпион WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (31−2−1, 27 КО) встретится с соотечественником Игорем Михалкиным (21−1, 9 КО), а в андеркарте пройдет еще один бой этого дивизиона, в котором соперником чемпиона WBA россиянина Дмитрия Бивола (12−0, 10 КО) станет кубинец Саливан Баррера (21−1, 14 КО).

Отметим, что Ашкеева и Нурсултантова с Ковалевым связывают общий менеджер и промоутер — Эгис Климас и Кэти Дува.

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