Казахстанский боксер нокаутировал соперника в первом раунде в андеркарте Ковалева в Нью-Йорке
Казахстанский боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев одержал девятую победу в профессиональной карьере, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев одержал девятую победу в профессиональной карьере, передает корреспондент Vesti.kz.
В рамках вечера бокса на арене Madison Square Garden в
В одном вечере бокса с Ашкеевым выступит казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов (5−0, 4 КО), чьим соперником станет мексиканец Алехандро Торрес (9−3−2, 4 КО).
26-летний Ашкеев
В главном событии вечера бокса на Madison Square Garden чемпион WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (31−2−1, 27 КО) встретится с соотечественником Игорем Михалкиным (21−1, 9 КО), а в андеркарте пройдет еще один бой этого дивизиона, в котором соперником чемпиона WBA россиянина Дмитрия Бивола (12−0, 10 КО) станет кубинец Саливан Баррера (21−1, 14 КО).
Отметим, что Ашкеева и Нурсултантова с Ковалевым связывают общий менеджер и промоутер — Эгис Климас и Кэти Дува.