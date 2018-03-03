«Ковалев — сильнейший в своем весе»
Тренер Сергея Ковалева Аброр Турсунпулатов дал интервью «СЭ» перед боем своего ученика с Игорем Михалкиным.
Тренер Сергея Ковалева Аброр Турсунпулатов дал интервью «СЭ» перед боем своего ученика с Игорем Михалкиным.
Мы созвонились накануне взвешивания, в Москве был ранний вечер. В
КОВАЛЕВ ДАЖЕ В СЛИШКОМ ХОРОШЕЙ ФОРМЕ
— Это ваша вторая совместная подготовка с Сергеем Ковалевым. Как она проходила в этот раз? Были изменения?
— Конечно,
— Например, что? Длинные серии?
— Длинные серии,
— Вернулись к истокам любительской школы?
— Ну да. Сейчас не время перестраиваться, надо развивать то, что у него получается лучше всего. И добавлять
— Как Сергей себя чувствует в эмоциональном плане?
— В эмоциональном плане все очень хорошо. Он спокоен, уверен в себе, полностью эмоционально восстановился. После боя с Шабранским он не делал больших пауз, мы работали дальше. Даже когда он ездил отдыхать с семьей, все равно
— К супербою?
— Дело не в супербое, а в том, что в нашей работе это будет третий поединок, мы разгоняться планировали постепенно. А соперника, конечно, надо будет учитывать. Но сейчас у нас все мысли о бое с Михалкиным. Думаю, что Ковалев будет в хорошей форме.
ВЫПИТЬ С УЧЕНИКОМ — НЕ МОГУ СЕБЕ ТАКОГО ПРЕДСТАВИТЬ
— Сам Сергей признавался, что мог в прошлом выпить бутылочку пива после тренировки. Сейчас режим не нарушает, полностью слушается?
— Такого в нашей работе абсолютно не было. Даже после победы в титульном бою шампанского не было. Раньше у меня самого настроение тоже иногда такое было — раза
— Что скажите про Михалкина? Наверное, не самый сильный соперник Сергея.
— Многие так говорят. Но он хороший боксер, к тому же у него за плечами российская, советская школа бокса. Я много над этим думал, разные варианты прикидывал — встречаются боксеры одной школы. Смотрел бои Михалкина, он очень хорошо перемещается, а про удар — не сказать, что очень сильно бьет. Он неплохой соперник, посмотрим, как сложится поединок. Это не его вина, что он, как говорят, не дрался с элитой. Ему сейчас выпал шанс на титул. И мы не ждем, что будет легко. Но все будет зависеть от того, как он подойдет к бою: может быть, он будет супермотивирован, а, может, не справится с волнением. Но я бы не стал его недооценивать.
ЖДУ ВОЗВРАЩЕНИЯ УОРДА
— В полутяжелом весе сейчас интересная ситуация: рядом в андеркарде боксируют Дмитрий Бивол и Салливан Баррера, есть Артур Бетербиев.
— Я, честно говоря, не думал о них: у нас впереди вполне конкретная задача — бой с Михалкиным. А дальше будем смотреть, как сложится ситуация. И я
— Как вы думаете, сейчас Сергей лучший в своем весе?
— Ну, конечно, все своих боксеров считают лучшими.
— Это ваш субъективный взгляд или можете обосновать?
— В первую очередь, конечно, потому что это мой ученик. А,