«Ковалев — сильнейший в своем весе»

Источник: Спорт-Экспресс

Мы созвонились накануне взвешивания, в Москве был ранний вечер. В Нью-Йорке — 11 утра. Турсунпулатов рассказал, что в это время в Калифорнии в районе восьми, пора просыпаться.

КОВАЛЕВ ДАЖЕ В СЛИШКОМ ХОРОШЕЙ ФОРМЕ

— Это ваша вторая совместная подготовка с Сергеем Ковалевым. Как она проходила в этот раз? Были изменения?

— Конечно, какие-то изменения были, посмотрим, как это отразится, каким будет Сергей в ринге. Он много чего не делал раньше из того арсенала, который у него был, и теперь мы это восстанавливаем. Он обязательно покажет, что у него есть.

— Например, что? Длинные серии?

— Длинные серии, какое-то разнообразие, передвижение на ногах. Сейчас он начал перемещаться по-другому.

— Вернулись к истокам любительской школы?

— Ну да. Сейчас не время перестраиваться, надо развивать то, что у него получается лучше всего. И добавлять что-то новое. Даже свое теперь он будет делать по-другому — работа у нас идет. К каждому следующему бою будут изменения.

— Как Сергей себя чувствует в эмоциональном плане?

— В эмоциональном плане все очень хорошо. Он спокоен, уверен в себе, полностью эмоционально восстановился. После боя с Шабранским он не делал больших пауз, мы работали дальше. Даже когда он ездил отдыхать с семьей, все равно что-то делал. У нас был план, которого мы придерживались. К этому бою он подготовился лучше. Я, честно говоря, даже считаю, что он в слишком хорошей форме. В таком возрасте спортсмены один, максимум два раза в год выходят на пик формы. Если я его к этому поединку в хорошую форму приведу, а следующим будет объединительный бой? Из-за этого форму мы немного придерживали. Хотел выйти на сто процентов к лету или к осени, когда у нас будет следующий поединок.

— К супербою?

— Дело не в супербое, а в том, что в нашей работе это будет третий поединок, мы разгоняться планировали постепенно. А соперника, конечно, надо будет учитывать. Но сейчас у нас все мысли о бое с Михалкиным. Думаю, что Ковалев будет в хорошей форме.

ВЫПИТЬ С УЧЕНИКОМ — НЕ МОГУ СЕБЕ ТАКОГО ПРЕДСТАВИТЬ

— Сам Сергей признавался, что мог в прошлом выпить бутылочку пива после тренировки. Сейчас режим не нарушает, полностью слушается?

— Такого в нашей работе абсолютно не было. Даже после победы в титульном бою шампанского не было. Раньше у меня самого настроение тоже иногда такое было — раза три-четыре в год. А сейчас вообще не пью. Даже после боя не выпил ни грамма, совсем завязал с этим делом. А чтобы выпить с учеником — в принципе не могу себе такого представить.

— Что скажите про Михалкина? Наверное, не самый сильный соперник Сергея.

— Многие так говорят. Но он хороший боксер, к тому же у него за плечами российская, советская школа бокса. Я много над этим думал, разные варианты прикидывал — встречаются боксеры одной школы. Смотрел бои Михалкина, он очень хорошо перемещается, а про удар — не сказать, что очень сильно бьет. Он неплохой соперник, посмотрим, как сложится поединок. Это не его вина, что он, как говорят, не дрался с элитой. Ему сейчас выпал шанс на титул. И мы не ждем, что будет легко. Но все будет зависеть от того, как он подойдет к бою: может быть, он будет супермотивирован, а, может, не справится с волнением. Но я бы не стал его недооценивать.

ЖДУ ВОЗВРАЩЕНИЯ УОРДА

— В полутяжелом весе сейчас интересная ситуация: рядом в андеркарде боксируют Дмитрий Бивол и Салливан Баррера, есть Артур Бетербиев. Кого-то присмотрели в соперники для Ковалева?

— Я, честно говоря, не думал о них: у нас впереди вполне конкретная задача — бой с Михалкиным. А дальше будем смотреть, как сложится ситуация. И я почему-то все равно жду возвращения Андре Уорда. Не знаю, почему, может, потому, что Сергей дважды ему проиграл — хочу выйти и выиграть. А так, в принципе, ребята в весе все хорошие, с любым из них у Ковалева может получиться красивый, хороший бой.

— Как вы думаете, сейчас Сергей лучший в своем весе?

— Ну, конечно, все своих боксеров считают лучшими.

— Это ваш субъективный взгляд или можете обосновать?