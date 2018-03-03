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18:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Разрушитель. Лучшие бои Сергея Ковалева

Хопкинс, Клеверли, Паскаль — далеко не полный список жертв Ковалева.

Источник: Спорт-Экспресс

В ночь с 3 на 4 марта на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке российский полутяжеловес Сергей Ковалев будет отстаивать титул чемпиона мира по версии WBO в бою против соотечественника Игоря Михалкина. В ожидании этого «СЭ» вспоминает лучшие поединки Ковалева: пять побед и одно поражение.

СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ — БЕРНАРД ХОПКИНС

8 ноября 2014 года в Атлантик-Сити Ковалев дрался с легендой мирового бокса Бернардом Хопкинсом. Разница в возрасте в 18 лет — это, конечно, много. Но для Хопкинса не было проблемой драться с соперниками еще моложе. Разрушитель просто избил Палача. Хопкинс покинул ринг на своих ногах, но к нокауту был невероятно близок. Ковалев к титулу WBO добавил титулы суперчемпиона WBA и чемпиона IBF.

СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ — НАТАН КЛЕВЕРЛИ

17 августа 2013 года в Кардиффе Ковалев вышел на свой первый бой за большой чемпионский пояс. Британец Натан Клеверли мужественно сражался почти три раунда, но в итоге пал под мощными ударами россиянина. В третьем раунде Ковалев не раз заставлял Клеверли опуститься на колени, а в четвертом рефери счет за лучшее остановить бой, чтобы не подвергать риску здоровье британского боксера. Ковалев стал чемпионом мира по версии WBO.

СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ — ЖАН ПАСКАЛЬ

14 марта 2015 года в Монреале Ковалев провел бой с канадцем Жаном Паскалем. Россиянин защитил принадлежавшие ему чемпионские пояса. Бой завершился техническим нокаутом, но если бы не вмешательство арбитра, нокаут был бы не техническим, а просто очень глубоким. Канадский боксер держался очень стойко, пытался контратаковать даже после того, как в концовке третьего раунда оказался в нокдауне, а от нокаута его спас гонг. Паскаль доставал Ковалева, иногда попадал даже сильно, но пропускал больше. В восьмом раунде все было кончено.

СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ — ИСМАИЛ СИЛЛАХ

30 ноября 2013 года Ковалев в Квебеке быстро разобрался с украинцем Исмаилом Силлахом. Перед тем боем Силлах много троллил Ковалева (который потом и сам стал знатным «троллем»), обещал его нокаутировать, но… Сказать — одно, сделать — совсем другое. Ковалев уже во втором раунде мощнейшим встречным правым кроссом сбил Силлаха с ног, а когда тот поднялся, вновь обрушил кулаки на челюсть соперника, выбив того под канаты.

СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ — СЕДРИК АНЬЮ

29 марта 2014 года в Атлантик-Сити американец Седрик Анью сделал попытку отобрать у Ковалева чемпионские пояса. Сомнений в победе Ковалева по ходу боя не возникало ни разу. Даже в четвертом раунде, когда Анью своей крепкой головой умудрился разбить Ковалеву бровь, из которой на ринг хлынула кровь. Секунданты кровь остановили, а вот остановить Сергея не мог уже никто. Он и во втором раунде сбивал Анью с ног комбинацией ударов в голову, и в шестом ударом по печени, а в седьмом после очередного удара по печени и продолжения в виде бомбардировки головы рефери отсчитал нокаут.

СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ — АНДРЕ УОРД

Первый бой Ковалева с Уордом состоялся 19 ноября 2016 года в Лас-Вегасе. Это был отличный поединок с обоюдными шансами. Уже во втором раунде американский боксер побывал в нокдауне, но сумел прийти в себя, и вторую половину боя провел просто здорово. Но россиянин как минимум не проиграл, а стыдиться того, какой вердикт в итог вынесли судьи, ему точно не стоит.

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