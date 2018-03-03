Разрушитель. Лучшие бои Сергея Ковалева
Хопкинс, Клеверли, Паскаль — далеко не полный список жертв Ковалева.
Хопкинс, Клеверли, Паскаль — далеко не полный список жертв Ковалева.
В ночь с 3 на 4 марта на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в
СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ — БЕРНАРД ХОПКИНС
8 ноября 2014 года в
СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ — НАТАН КЛЕВЕРЛИ
17 августа 2013 года в Кардиффе Ковалев вышел на свой первый бой за большой чемпионский пояс. Британец Натан Клеверли мужественно сражался почти три раунда, но в итоге пал под мощными ударами россиянина. В третьем раунде Ковалев не раз заставлял Клеверли опуститься на колени, а в четвертом рефери счет за лучшее остановить бой, чтобы не подвергать риску здоровье британского боксера. Ковалев стал чемпионом мира по версии WBO.
СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ — ЖАН ПАСКАЛЬ
14 марта 2015 года в Монреале Ковалев провел бой с канадцем Жаном Паскалем. Россиянин защитил принадлежавшие ему чемпионские пояса. Бой завершился техническим нокаутом, но если бы не вмешательство арбитра, нокаут был бы не техническим, а просто очень глубоким. Канадский боксер держался очень стойко, пытался контратаковать даже после того, как в концовке третьего раунда оказался в нокдауне, а от нокаута его спас гонг. Паскаль доставал Ковалева, иногда попадал даже сильно, но пропускал больше. В восьмом раунде все было кончено.
СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ — ИСМАИЛ СИЛЛАХ
30 ноября 2013 года Ковалев в Квебеке быстро разобрался с украинцем Исмаилом Силлахом. Перед тем боем Силлах много троллил Ковалева (который потом и сам стал знатным «троллем»), обещал его нокаутировать, но… Сказать — одно, сделать — совсем другое. Ковалев уже во втором раунде мощнейшим встречным правым кроссом сбил Силлаха с ног, а когда тот поднялся, вновь обрушил кулаки на челюсть соперника, выбив того под канаты.
СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ — СЕДРИК АНЬЮ
29 марта 2014 года в
СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ — АНДРЕ УОРД
Первый бой Ковалева с Уордом состоялся 19 ноября 2016 года в