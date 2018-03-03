Почему профи-боксу не нужен третий бой между Головкиным и «Канело»
Не так уж и много осталось времени до очередного противостояния между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом. Боксеры выйдут на ринг арены
Не так уж и много осталось времени до очередного противостояния между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом. Боксеры выйдут на ринг арены
Шутки закончились. По крайней мере, решать все вопросы нужно будет сейчас, во втором поединке. Это касается как финансовой составляющей, так и карьерной. Боксеры, грубо говоря, «проваляли дурака» в той первой очной встрече. Много чего не хватало привычного. В частности, это касается используемого арсенала.
Например, не такого Головкина хотелось видеть, ровно как и не такого бегающего Альвареса. При всей значимости их боя и огромного напряжения ощущался легкий привкус неудовлетворенности.
Как бы то ни было, тот сентябрьский бой стал уже историей. Только недавно затихли споры относительно победителя. И то, потому что в скором времени состоится второй, а значит самое время для новых диспутов.
Страсти вне ринга — обычное дело. Чем значимее и масштабнее поединок, тем горячее ситуация вокруг него. Главное, чтобы весь шум оправдался. и судя по всему, в этот раз любители бокса точно получат необходимое зрелище.
В этот раз в соглашении между командами боксеров нет пункта о реванше. Теоретически он, конечно, возможен. Однако в данный момент по разным причинам мало кому нужен. Заострять свое внимание друг на друге Головкину с Альваресом ни к чему.
Обоим надо развивать свою карьеру. GGG в этом вопросе поджимает время, Альварес — «голод» до побед. И в случае победы Головкина, наверняка он свое внимание переключит на британца Билли Джо Сондерса — объединение титулов должно стать приоритетным. Примерно то же самое будет преследовать и команда мексиканца в случае его победы.
Если посмотреть на нынешнюю ситуацию в среднем весе, то все упирается только в GGG с «Канело». По идее, они застопорили гонку за чемпионством. Обязательные претенденты вынуждены довольствоваться промежуточными поединками, ждать своего часа.
Но время идет. Понятное дело, что мировые организации будут по мере своих возможностей симпатизировать именно
Не хотелось бы, чтобы все затянулось еще на время. Желательно увидеть и другие бои. Например, Головкина с Сондерсом или с американцем Джермаллом Чарло. Больше, конечно, с Билли Джо — тут преимущество в виде возможности объединения поясов.
Благо, что сами боксеры настроены разобраться здесь и сейчас. К слову, не только физически сложно готовиться и проводить подобные встречи. Серьезная нагрузка ложится и на психологическое состояние. Поэтому Головкин с Альваресом наверняка хотят покончить с этим как можно скорее.
Тем более, что в третий раз встречу можно организовать и позднее. Так что ради динамики в среднем весе все надо решить в начале мае. Всех денег ведь не заработаешь.