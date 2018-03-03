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3 марта, источник: Vesti.kz

Почему профи-боксу не нужен третий бой между Головкиным и «Канело»

Не так уж и много осталось времени до очередного противостояния между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом. Боксеры выйдут на ринг арены T-Mobile в Лас-Вегасе 5 мая. Безусловно, это событие значимо не только для обоих сторон, но и для вида спорта в целом. Тем не менее, третий их бой подряд может навредить профи-боксу. Подробности — в материале Vesti.kz.

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Шутки закончились. По крайней мере, решать все вопросы нужно будет сейчас, во втором поединке. Это касается как финансовой составляющей, так и карьерной. Боксеры, грубо говоря, «проваляли дурака» в той первой очной встрече. Много чего не хватало привычного. В частности, это касается используемого арсенала.

Например, не такого Головкина хотелось видеть, ровно как и не такого бегающего Альвареса. При всей значимости их боя и огромного напряжения ощущался легкий привкус неудовлетворенности. Что-то мешало полностью погрузиться в эту битву.

Как бы то ни было, тот сентябрьский бой стал уже историей. Только недавно затихли споры относительно победителя. И то, потому что в скором времени состоится второй, а значит самое время для новых диспутов.

Страсти вне ринга — обычное дело. Чем значимее и масштабнее поединок, тем горячее ситуация вокруг него. Главное, чтобы весь шум оправдался. и судя по всему, в этот раз любители бокса точно получат необходимое зрелище.

В этот раз в соглашении между командами боксеров нет пункта о реванше. Теоретически он, конечно, возможен. Однако в данный момент по разным причинам мало кому нужен. Заострять свое внимание друг на друге Головкину с Альваресом ни к чему.

Обоим надо развивать свою карьеру. GGG в этом вопросе поджимает время, Альварес — «голод» до побед. И в случае победы Головкина, наверняка он свое внимание переключит на британца Билли Джо Сондерса — объединение титулов должно стать приоритетным. Примерно то же самое будет преследовать и команда мексиканца в случае его победы.

Если посмотреть на нынешнюю ситуацию в среднем весе, то все упирается только в GGG с «Канело». По идее, они застопорили гонку за чемпионством. Обязательные претенденты вынуждены довольствоваться промежуточными поединками, ждать своего часа.

Но время идет. Понятное дело, что мировые организации будут по мере своих возможностей симпатизировать именно казахо-мексиканскому противостоянию. Все-таки на этом поединке зарабатывают все, кто причастен. Только вот подобное положение дел больше пагубно сказывается на боксе в целом.

Не хотелось бы, чтобы все затянулось еще на время. Желательно увидеть и другие бои. Например, Головкина с Сондерсом или с американцем Джермаллом Чарло. Больше, конечно, с Билли Джо — тут преимущество в виде возможности объединения поясов.

Благо, что сами боксеры настроены разобраться здесь и сейчас. К слову, не только физически сложно готовиться и проводить подобные встречи. Серьезная нагрузка ложится и на психологическое состояние. Поэтому Головкин с Альваресом наверняка хотят покончить с этим как можно скорее.

Тем более, что в третий раз встречу можно организовать и позднее. Так что ради динамики в среднем весе все надо решить в начале мае. Всех денег ведь не заработаешь.

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