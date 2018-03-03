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15:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Силен и молод. Лучшие бои Дмитрия Бивола

В ночь с 3 на 4 марта марта российский боксер Дмитрий Бивол проведет самый сложный бой в карьере.

Источник: Спорт-Экспресс

Защищать титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA ему предстоит против кубинца Салливана Барреры. В преддверии этого поединка мы вспомнили лучшие схватки 26-летнего россиянина.

Дмитрий БИВОЛ — Константин ПИТЕРНОВ

Уже во втором бою на профессиональном ринге Бивол встретился с соперником, которого можно назвать вполне приличным. Константин Питернов к тому моменту (апрель 2015 года) только что стал чемпионом России среди профессионалов и заметно превосходил Дмитрия в опыте. На его счету было 18 побед при шести поражениях.

Это была первая проверка для Бивола, и он с ней справился отлично. Уже во втором раунде Питернов был полностью задавлен, а в третьем случилось неизбежное: Бивол зажал соперника у канатов и пробил ему с правой в челюсть так, что тот сполз на канвас. Питернов поднялся, но снова был загнан в угол, начал пропускать удары и из его угла вылетело белое полотенце.

Дмитрий БИВОЛ — Феликс ВАЛЕРА

Следующий знаковый бой в карьере Бивола случился 21 мая 2016 года. Его соперником был Феликс Валера из Доминиканы, который тогда владел поясом временного чемпиона мира по версии WBA и не знал поражений. Несмотря на это, поединок прошел с подавляющим преимуществом Бивола, которое с каждым раундом только росло.

В шестом и восьмом раундах Валера побывал в нокдаунах, но сумел достоять до финального гонга. Двое из трех судей отдали доминиканцу лишь раунд, третий рефери — целых четыре, но сути это не изменило: Бивол победил за явным преимуществом седьмой раз в карьере и впервые — не нокаутом.

Дмитрий БИВОЛ — Роберт БЕРРИДЖ

23 февраля 2017 года Бивол в Нижнем Тагиле встретился с австралийцем Робертом Берриджем и впервые защитил титул временного чемпиона мира. Соперник перед боем с россиянином одержал 29 побед при пяти поражениях, но в тот вечер шансов у него не было.

Если в первых двух раундах на ринге было что-то похожее на конкурентную борьбу, то уже в третьем Берридж откровенно поплыл под градом ударов Бивола. Дважды австралиец побывал в нокдауне в конце третьего раунде, а затем еще столько же в начале четвертого. У рефери не было другого выбора кроме как остановить избиение.

Дмитрий БИВОЛ — Седрик АГНЬЮ

Летом 2017 года Бивол в четвертый раз дрался в США, но впервые на одной из самых крутых арен, принимающих боксерские бои — «МандалайБэй» в Лас-Вегасе. В тот вечер россиянин выступал в андеркарде второго боя Сергея Ковалева и Андре Уорда и соперником его был местный парень СедрикАгнью. К тому моменту американец одержал 29 побед при двух поражениях.

Третье случилось в поединке с россиянином. Уже в первом раунде Агнью оказался в нокдауне, напрасно понадеявшись на свой блок. Он встал у канатов и начал принимать все удары Бивола, но долго терпеть их не может ни один боец. Под градом попаданий Агньюсвалился на настил ринга, а затем едва дотерпел до гонга.

Впрочем, если бы Агнью отказался драться уже тогда, было бы ничуть не хуже: следующие два с половиной раунда он только защищался и постоянно пытался убежать от соперника. Это быстро надоело зрителям, а в четвертом раунде и судье, который увидел в глазах Агнью нежелание продолжать и остановил бой. Бивол одержал 11-ю победу подряд, стал лидером рейтинга WBA и главным претендентом на титульный бой.

Дмитрий БИВОЛ — Трент БРОАДХЕРСТ

Возможность сразиться за полноценный поясWBAБивол получил возможность 4 ноября 2017 года, через несколько месяцев после того, как о завершении карьеры объявил Андре Уорд. В соперники россиянину достался австралиец ТрентБроадхерст, потерпевший одно поражение при 20 победах.

Бивол считался безоговорочным фаворитом и подтвердил свой статус, нокаутировав оппонента за несколько секунд до конца первого раунда. На протяжении трех минут Дмитрий без проблем переигрывал австралийца, отправив тогосначала в нокдаун, а затем попав левым хуком тому точно в челюсть. Подняться у Броадхерста получилось только через несколько минут. Сам поединок прошел в Монте-Карло, где не раз дрался Геннадий Головкин.

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