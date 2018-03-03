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15:44 (мск), источник: Sports.kz

Как Джейкобс помог Деревянченко настроиться на бой с Головкиным

Претендент на пояс IBF в среднем весе Сергей Деревянченко (11−0, 9 КО) заявил, что у него есть планы на бои против всех сильнейших боксеров своего дивизиона. Кроме этого, украинец настроен нокаутировать своего следующего соперника в дебютном поединке во втором среднем весе. Слова Деревянченко приводит Рremier Boxing Champions.

«Мой прошлый бой против Туреано Джонсона был первым, в котором я провел все 12 раундов. Я увидел свои ошибки, понял, над чем нужно поработать и понял, что мы движемся в правильном направлении.

Я спарринговал с Джейкобсом, когда он готовился к бою с Головкиным. Дэнни — хорош во всем. Он заставил меня хорошо поработать. Но я посмотрел его бой с Головкиным и скажу вам, что мой стиль будет совершенно другим.

Когда я готовлюсь к своему следующему поединку, то всегда представляю себя в ринге с сильнейшими боксерами в моем весе. У меня есть планы на эти поединки, планы, благодаря которым я должен победить. Я знаю, как побить их всех.

Третьего марта в Бруклине я выйду в ринг, чтобы показать зрелищный, техничный бокс. Если у меня будет шанс нокаутировать соперника, то я воспользуюсь этой возможностью. Болельщики бокса должны получить удовольствие.

Ради своего следующего боя Деревянченко поднимется во второй средний дивизион. Соперником украинца станет американец Дэшон Джонсон. Их бой состоится в андеркарте встречи Уайлдер — Ортис.

Отметим, что Деревянченко идет на седьмом месте в рейтинге BoxRec в среднем весе. Выше него находятся Геннадий Головкин, Сауль Альварес, Даниэль Джейкобс, Били Джо Сондерс, Джермалл Чарло и Деметриус Андраде.

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