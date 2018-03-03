Стали известны даты следующих боев Моминова и Рысбека на профи ринге

— На следующей неделе собираемся выезжать в Аргентину. 17 марта и 6 апреля в столице этой страны Буэнос-Айресе Арман и Бобиржан, дай Бог, чтобы все пошло по плану, должны будут в очередной раз выйти в ринг. У обоих запланированы поединки в эти числа. Имена соперников пока неизвестны, — рассказал представитель казахстанских файтеров.