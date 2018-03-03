Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Стали известны даты следующих боев Моминова и Рысбека на профи ринге
Менеджер казахстанских
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Менеджер казахстанских
— На следующей неделе собираемся выезжать в Аргентину. 17 марта и 6 апреля в столице этой страны
На вопрос о том, как проходят поиски промоутеров для наших соотечественников, Фархад Шарипов ответил, что пока нет хороших и достойных предложений.