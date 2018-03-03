Тренер Головкина назвал «рецепт победы» в реванше с Альваресом

— «Канело» обещал нокаутировать Головкина, однако после первой пары раундов понял, что лучшей идеей будет сесть на велосипед. Думаю, что теперь он начнет смелее вступать в бой, поскольку чувствует давление на себя. Я не говорю, что они встанут лоб в лоб, бросив на ветер всю осторожность и уничтожая друг-друга, но теперь они станут выбрасывать больше комбинаций с намерением нанести урон.

Невозможно нокаутировать соперника отчаянными комбинациями, которые он выбрасывал с целью повлиять на судей. Ему нужно «присесть» и выбрасывать удары, как он делал в поединках с Лиамом Смитом, Мигелем Котто и Альфредо Ангуло. Ему придется так боксировать. Но в таком случае он окажется в зоне поражения от контрударов. Оба парня — большие панчеры, и тот, кто первым донесет до цели сильный удар и потрясет соперника — станет победителем, — цитирует Санчеса Boxingnews24.com.