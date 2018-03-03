Тренер Головкина назвал «рецепт победы» в реванше с Альваресом
Наставник Геннадия Головкина Абель Санчес ожидает, что 5 мая в реванше казахстанца с Саулем Альваресом будет больше активной борьбы по сравнению с первым поединком, сообщает Sports.kz.
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Наставник Геннадия Головкина Абель Санчес ожидает, что 5 мая в реванше казахстанца с Саулем Альваресом будет больше активной борьбы по сравнению с первым поединком, сообщает Sports.kz.
— «Канело» обещал нокаутировать Головкина, однако после первой пары раундов понял, что лучшей идеей будет сесть на велосипед. Думаю, что теперь он начнет смелее вступать в бой, поскольку чувствует давление на себя. Я не говорю, что они встанут лоб в лоб, бросив на ветер всю осторожность и уничтожая
Невозможно нокаутировать соперника отчаянными комбинациями, которые он выбрасывал с целью повлиять на судей. Ему нужно «присесть» и выбрасывать удары, как он делал в поединках с Лиамом Смитом, Мигелем Котто и Альфредо Ангуло. Ему придется так боксировать. Но в таком случае он окажется в зоне поражения от контрударов. Оба парня — большие панчеры, и тот, кто первым донесет до цели сильный удар и потрясет соперника — станет победителем, — цитирует Санчеса Boxingnews24.com.