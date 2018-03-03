Казахстанского боксера убрали из андеркарта боя Уайлдер — Ортис

Казахстанский боксер Шынгысхан Тажибай (5−0, 2 КО), выступающий в полусреднем весе, не примет участия в вечере бокса 3 марта на арене Barclays Center в Нью-Йорке, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Тажибай был указан на сайта BoxRec.com в качестве участника андеркарда. Поединок был рассчитан на шесть раундов, но соперника не было. В настоящее время имя казахстанского боксера в числе заявленных боксеров не значится.

Для Тажибая предстоящей бой должен был стать шестым в карьере. В пяти предыдущих он одержал победы, две из которых досрочно.

Добавим, что главным событием вечера бокса 3 марта в Нью-Йорке станет бой чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (39−0, 38 KO) против кубинского супертяжеловеса Луиса Ортиса (28−0, 24 KO).

Также в рамках шоу на ринг выйдет обязательный претендент на титул чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО). Так, по линии IBF — украинец Сергей Деревянченко (11−0, 9 КО) встретится с другим боксером из США Дашоном Джонсоном (22−22−3, 7 KO). Также был запланирован бой за пояс «временного» чемпиона WBC в среднем весе между американцами Джермаллом Чарло (26−0, 20 КО) и Уго Сентено (26−1−0, 14 КО), но он был перенесен на апрель.