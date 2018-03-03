Британский таблоид назвал Головкина украинцем и посмеялся над его рукопожатием с «Канело»
Конфуз произошел на
Конфуз произошел на
Британский таблоид Daily Star назвал «самым худшим рукопожатием» между чемпионом мира WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Конфуз произошел на
«Возможно, Головкин и «Канело» — два величайших боксера своего дивизиона, но над рукопожатием им нужно серьезно поработать. За два месяца до боя они начали продвигать свой бой. Но в
Однако это не остановило поклонников от комментариев.
«Неловкие обмены — это лучшее», — писал один.
Другой добавил: «С каждым просмотром становится только лучше.».
И третий заметил: «Похоже, они играли в «Камень, ножницы, бумага», — пишет издание.
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Напомним, 5 мая казахстанский и мексиканский боксеры вернутся туда, где в сентябре прошлого года завершили бой спорной ничьей — в