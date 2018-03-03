Британский таблоид назвал Головкина украинцем и посмеялся над его рукопожатием с «Канело»

Источник: AFP 2018

Британский таблоид Daily Star назвал «самым худшим рукопожатием» между чемпионом мира WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Конфуз произошел на пресс-конференции боксеров в Лос-Анджелесе, посвященной их майскому реваншу.

«Возможно, Головкин и «Канело» — два величайших боксера своего дивизиона, но над рукопожатием им нужно серьезно поработать. За два месяца до боя они начали продвигать свой бой. Но в Лос-Анджелесе произошел особый момент, который мгновенно стал хитом. Оба позировали для камер, стоя друг напротив друга, когда украинец (Головкин) попытался пожать руку сопернику, однако Альварес выставил кулак, что привело к двум секундам чистой неловкости. К счастью, взаимодействие было спасено, когда они пожали друг другу руки.

Однако это не остановило поклонников от комментариев.

«Неловкие обмены — это лучшее», — писал один.

Другой добавил: «С каждым просмотром становится только лучше.».

И третий заметил: «Похоже, они играли в «Камень, ножницы, бумага», — пишет издание.

Головкин остался в тени, или как Санчес и Альварес «взорвали» пресс-конференцию.

Пресс-конференция в Лос-Анджелесе также запомнилась перепалкой между Альваресом и Абелем Санчесом, являющимся тренером Головкина.