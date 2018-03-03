Чарло — Головкину: Сразись со мной или вали из бокса
Первый номер рейтинга WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло уверен, что Геннадию Головкину придется провести с ним поединок в обозримом будущем. Также он бросил вызов
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Первый номер рейтинга WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло уверен, что Геннадию Головкину придется провести с ним поединок в обозримом будущем. Также он бросил вызов
21 апреля Чарло сразится за «временный» титул чемпиона мира WBC в средней категории против соотечественника Уго Сентено. Победитель этого поединка станет обязательным претендентом на полноправный титул WBC, которым владеет Геннадий Головкин.
— Мне нужно продолжать боксировать и побеждать. Рано или поздно они скажут GGG: «Ты должен будешь сразиться с ним или вали из бокса. Или тащи свою задницу во второй средний вес». Я слышал, что Дэнни Джейкобс говорил про меня всякое дерьмо. Я готов сразиться в Barclay, давай устроим это. В боксе я никого не боюсь. Джейкобс бился с Луисом Ариасом, но не дрался со мной. Пойдем сразимся. Без вопросов и разговоров, — сказал в интервью Fighthype Джермалл.