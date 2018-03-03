Чарло — Головкину: Сразись со мной или вали из бокса

— Мне нужно продолжать боксировать и побеждать. Рано или поздно они скажут GGG: «Ты должен будешь сразиться с ним или вали из бокса. Или тащи свою задницу во второй средний вес». Я слышал, что Дэнни Джейкобс говорил про меня всякое дерьмо. Я готов сразиться в Barclay, давай устроим это. В боксе я никого не боюсь. Джейкобс бился с Луисом Ариасом, но не дрался со мной. Пойдем сразимся. Без вопросов и разговоров, — сказал в интервью Fighthype Джермалл.