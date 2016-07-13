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01:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Крашер» Ковалев снова на охоте

Сергей Ковалев проверит стойкость Игоря Михалкина в «Мэдисон Сквер Гарден».

Источник: AFP 2018

В ночь с 3 на 4 марта на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке российский полутяжеловес Сергей Ковалев в бою за титул чемпиона мира по версии WBO встретится с соотечественником Игорем Михалкиным.

ОХОТНИК ПРОТИВ «ИГРОВИКА»

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Любой поединок Ковалева — огромное событие для российского бокса, потому что никого успешнее него в этом виде спорта в стране не было со времен Кости Цзю. После двух поражений от Андре Уорда, ни одно из которых не было однозначным, Ковалев намекал на завершение карьеры, но к радости поклонников передумал.

В первом бою после возвращения на ринг он без особых проблем нокаутировал украинца Вячеслава Шабранского, напомнив всем о мощи своего удара. В том поединке разыгрывался титул чемпиона мира по версии WBO, оставшийся вакантным после завершения карьеры Уордом. Ковалеву понадобилось два с половиной раунда, чтобы вернуть чемпионский пояс.

Михалкин тоже был чемпионом мира, но в его активе имелся титул по далеко не самой престижной версии — IBO. Уроженец Иркутска завоевал его в мае 2017 года, победив высоченного южноафриканца Томаса Остуйзена. Тот бой прошел в немецком Гамбурге и завершился в пользу россиянина единогласным решением судей (118:109 и дважды 118:110). Подписав контракт на бой с Ковалевым, Михалкин отказался от титула.

Ему 32 года, значительно менее опытен на профессиональном ринге, но в любителях вполне мог бы соперничать с Ковалевым на равных. Они никогда не встречались, но Михалкин побеждал того, кто побеждал Ковалева — Артура Бетербиева (правда, было это еще в любителях). Сейчас Бетербиев — чемпион мира по версии IBF, одержавший 12 побед в 12 боях, и все нокаутом.

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Ковалев и Михалкин сильно отличаются по стилю ведения боя. Если первый — ярко выраженный нокаутер и охотник, то второй — скорее «игровик», большую часть побед одержавший за счет движения и вариативности. Он очень собран на ринге, осторожен, высоко держит руки и почти не пропускает ударов. Нокаутировать Михалкина — задача, которую пока не смог решить ни один боксер, но никто уровня Ковалева пока и не пытался.

Еще полтора года назад, когда Михалкин первым из россиян попался на мельдонии, он был близок к завершению карьеры. Его дисквалифицировали на два года прямо в день рождения, преподнеся худший подарок из возможных. В тот момент он собирался сконцентрироваться на собственной боксерской школе в Иркутске, но в скором времени Европейский боксерский союз оправдал россиянина. Михалкин не просто продолжил карьеру, но и добрался до боя за титул.

В СТИЛЕ ЧИЛЕМБЫ

Если Михалкина сравнивать с кем-то из предыдущих соперников Ковалева, то можно вспомнить Айзека Чилембу. Они встречались летом 2016 года в Екатеринбурге, и тот бой получился для Ковалева крайне непростым. Большинство экспертов предсказывало победу россиянина нокаутом в первой половине поединка, но бой продолжался все 12 раундов, причем Чилемба забрал 2−3 из них. Михалкин как минимум не уступает малавийцу в технике и мастерстве. Игорь, кстати, присутствовал на том поединке и даже сфотографировался с Ковалевым.

Почему в команде Ковалева в качестве соперника выбрали именно Михалкина? На этот вопрос ответила Кэти Дува, промоутер россиянина. «Это настоящий вызов для Сергея. Игорь — левша, соотечественник, а еще он заработал свой титульный бой. Я — промоутер. Моя работа — делать крутые бои. И я думаю, что предстоящий бой получится крутым. Михалкин не очень известен, но это не значит, что он — плохой боксер. Мы разослали нескольким бойцам предложение встретиться с Ковалевым, но согласился только Михалкин. Думаю, он заслуживает уважения хотя бы за это», — сказала она.

Сам Ковалев также не ожидает легкого боя: «Михалкин сделает все, чтобы отобрать у меня титул. Но поверьте, я его отдавать кому-либо не намерен. Моя цель — доказать, что я лучший боец в этом дивизионе. Я видел много его поединков в любителях и несколько боев в профи. Он — левша, а я давно не боксировал против левши. Возможно, мне будет неудобно, но моя задача — сделать бой зрелищным. Знаю, что он сейчас очень мотивирован, ведь никогда прежде не дрался за полноценный чемпионский титул. Этого боя он ждал всю жизнь. Это делает его особенно опасным. Ведь у него появилась возможность изменить карьеру. Поэтому я должен быть готов ко всему».

Сергей КОВАЛЕВ vs Игорь МИХАЛКИН | Источник: Спорт-Экспресс
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