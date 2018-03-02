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2 марта, источник: Советский спорт

Встреча в Бруклине: дозревший Уайлдер и недозрелый беглый Кинг-Конг

В субботу в Бруклине, который у нас считают районом Нью-Йорка, а в самом Нью-Йорке отдельным городом, Деонтей Уайлдер, уже три года как чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC, наконец-то, впервые встретится с соперником, представляющим для него хоть какую-то опасность — беглым кубинцем Луисом Ортисом по прозвищу Кинг-Конг.

Однако я бы не стал эту опасность особо преувеличивать. Скажу сразу: я не верю, что как во время боя, так и после него Уайлдер будет горько плакать и проклинать сонных кубинских пограничников, не схвативших за штаны своего Ортиса, силой не затащивших его обратно на Остров Свободы и не надевших на него пионерский галстук. Также не будет Уайлдер проклинать и родных американских пограничников, прошляпивших явление Ортиса в США и не выбросивших его в океан. Думаю, после боя американский чемпион будет всем вполне доволен.

Слава Ортиса кажется лично мне слегка подраздутой. Да, он одержал 28 побед, 24 из них нокаутом, но только одна из них — два с лишним года назад, над американцем Брайантом Дженнингсом, — тянет на что-то серьезное. Но и она, если разобраться, не была ничем особенным. Дженнингс в последнем бою перед встречей с Ортисом проиграл Владимиру Кличко. После поражения нельзя сразу выходить на сильного соперника, и тот бой с Ортисом был грубейшей ошибкой команды Дженнингса. Это все равно как друга, которого только что бросила одна стерва, знакомить с другой, а потом удивляться: чего он опять рыдает? Боксеру в такой ситуации нужен мешковатый соперник, который исправно ляжет, а другу — мягкая, желательно даже полноватая, добрая девушка, на обильной груди которой он сможет навсхлипываться всласть. Кстати, занятие это столь сладостно для суровых мужиков, что иногда даже излечивает от влечения к стервам.

Второй слабый момент Ортиса — это то, что на этот раз ему, если только он не полный идиот, что, впрочем, исключить нельзя, придется драться без подзаправки. Кубинца несколько раз ловили на допинге. В последний раз осенью прошлого года, из-за чего бой с Уайлдером, изначально намеченный на 4 ноября, тогда сорвался.

Допинг — штука не простая. Кого-то он делает лучше на десять процентов, кого-то на пятьдесят. Ортис, по-моему, из последних. Во всяком случае, чуть меньше полутора лет назад, когда он встречался с британским тяжеловесом Маликом Скоттом, и тогда был настолько чистым, насколько только может быть, выглядел Ортис не то чтобы совсем бледно, но иначе, чем в своих лучших боях.

Однако нельзя сказать, что у кубинца совсем уж нет никаких шансов в этом бою. В конце концов, и уровень соперников Уайлдера до сих пор не дал ответа на всегда тревоживший его не таких уж многочисленных поклонников вопрос: а держит ли он удар?

По любителям Уайлдер иногда падал даже не как сбитый сокол, а как сбитая ворона. Однако, как я уже не раз писал, Уайлдер тогда зачем-то выступал в категории до 91 кг, влезть в которую ему было так же тяжело, как быстро растущему мальчишке — в старые штаны, которые он год не носил. Сейчас Уайлдер весит сколько хочет, находится на подъеме и вообще давно стал совершенно другим человеком в физическом плане. Наконец, не стоит забывать, что Уайлдеру только 32 года, а Ортису — 39. Это вполне преодолимая разница в возрасте для супругов, причем в любую сторону, но эти двое в ринге, совершенно точно, будут не жениться.

Александр Беленький

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