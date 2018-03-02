Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Встреча в Бруклине: дозревший Уайлдер и недозрелый беглый Кинг-Конг
В субботу в Бруклине, который у нас считают районом
В субботу в Бруклине, который у нас считают районом
Однако я бы не стал эту опасность особо преувеличивать. Скажу сразу: я не верю, что как во время боя, так и после него Уайлдер будет горько плакать и проклинать сонных кубинских пограничников, не схвативших за штаны своего Ортиса, силой не затащивших его обратно на Остров Свободы и не надевших на него пионерский галстук. Также не будет Уайлдер проклинать и родных американских пограничников, прошляпивших явление Ортиса в США и не выбросивших его в океан. Думаю, после боя американский чемпион будет всем вполне доволен.
Слава Ортиса кажется лично мне слегка подраздутой. Да, он одержал 28 побед, 24 из них нокаутом, но только одна из них — два с лишним года назад, над американцем Брайантом Дженнингсом, — тянет на
Второй слабый момент Ортиса — это то, что на этот раз ему, если только он не полный идиот, что, впрочем, исключить нельзя, придется драться без подзаправки. Кубинца несколько раз ловили на допинге. В последний раз осенью прошлого года,
Допинг — штука не простая.
Однако нельзя сказать, что у кубинца совсем уж нет никаких шансов в этом бою. В конце концов, и уровень соперников Уайлдера до сих пор не дал ответа на всегда тревоживший его не таких уж многочисленных поклонников вопрос: а держит ли он удар?
По любителям Уайлдер иногда падал даже не как сбитый сокол, а как сбитая ворона. Однако, как я уже не раз писал, Уайлдер тогда
Александр Беленький