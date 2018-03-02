Шанс для Бивола ворваться в элиту

Источник: Спорт-Экспресс

Для 27-летнего Бивола бой с Баррерой станет 13-м профессиональной в карьере. В предыдущих двенадцати он одержал победы, в десять из которых — нокаутом. В ноябре в 2017 года Бивол стал чемпионом мира, воспользовавшись для этого самым подходящим моментом. Три из четырех поясов оказались вакантными после завершения карьеры Андре Уордом и за один из них выпало сразиться Биволу, который занимал первое место в рейтинге WBA.

САМЫЙ ОПАСНЫЙ СОПЕРНИК

В соперники уроженцу киргизского города Токмак был определен австралиец Трент Бродхерст, потерпевший одно поражение при 20 победах. Для боя за титул этот соперник был, возможно, лучшим из всех возможных вариантов. Бивол считался безоговорочным фаворитом и подтвердил этот статус, нокаутировав оппонента за несколько секунд до конца первого раунда. На протяжении трех минут он без проблем переигрывал австралийца, а затем донес левый хук точно до подбородка оппонента. Сам поединок, кстати, прошел в Монте-Карло — в казино, где не раз дрался Геннадий Головкин.

Бой с Баррерой будет сложнее в разы. Кубинец, по мнению большинства, является самым опасным его соперником за всю карьеру, причем с огромным отрывом. Сам россиянин с этим не спорит.

«Согласен, что Баррера — самый сильный мой соперник, у него хорошая кубинская школа, он очень опытен как в любителях, так и в профи. Все его боксерские навыки на очень высоком уровне. Он — габаритный, большой парень. Очень техничный, как и любой кубинец, достаточно вынослив, с солидной силой удара. Он умеет на ринге многое: может идти вперед, может хорошо защищаться. Чтобы иметь шанс на победу, мне нужно делать ту работу, которую я умею, не изобретать велосипед. За один сбор нельзя натренировать что-то, чем можно удивить соперника», — сказал Бивол в недавнем интервью «СЭ».

Действительно, недооценивать Барреру нельзя. Иначе может случиться то, что было в бою кубинца с Джо Смитом. 28-летний американец, отправивший за канаты и на пенсию самого Бернарда Хопкинса, многими считался фаворитом, но в ринге ничего не смог поделать с более техничным и длинноруким Баррерой и проиграл по очкам. Бивол уступает кубинцу в росте и размахе рук даже сильнее, чем Смит, поэтому для победы ему нужно будет очень много двигаться и постоянно опережать соперника. Именно это делал Уорд, нанесший Баррере в марте 2016 года единственное поражение в карьере.

БУКМЕКЕРЫ ВЕРЯТ В БИВОЛА

Проблем с дыханием, передвижением по рингу и физической подготовкой у Бивола никогда не было, поэтому можно не сомневаться, что, если потребуется, его хватит на все 12 раундов. Сам он остался доволен тем, как поработал в тренировочном лагере.

«Мы готовились в Лос-Анджелесе и делали то же, что и всегда. Разве что спарринг-партнеры были другие: первый — Латиф Кайоде из первого тяжелого веса, который с Денисом Лебедевым боксировал. Второй — Кевин Ньюман из второго среднего веса, он быстрый, дает совершенно другую работу. Третий — украинец Исмаил Силлах», — сказал он «СЭ».

Кэти Дува, промоутер Барреры и по совместительству Сергея Ковалева, не уверена в победе своего подопечного: «С одной стороны — Дмитрий Бивол, с другой — боец, который долгое время находится в элите своего дивизиона. Баррера дрался с гораздо более серьезными соперниками, чем Бивол. Он из тех бойцов, которые падают, поднимаются и продолжают делать шоу. Думаю, это будет поединок двух классных боксеров. Но шансы — 50 на 50. Не имею ни малейшего понятия, кто победит».