Что нужно «Канело» для победы над Головкиным решением судей

«Любопытно, действительно ли «Канело» захочет зайти в опасную зону с GGG. Если Альварес внесет минимальные коррективы, то, возможно, победит решением судей. Но действительно ли он не захочет оставлять решение за судьями? Что касается Головкина, то у него не бывает скучных боев — они могут быть более тактическими, чем многие хотят видеть, но многое будет зависеть от «Канело», — пишет Литтал в твиттере.