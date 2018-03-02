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15:41 (мск), источник: Sports.kz

Что нужно «Канело» для победы над Головкиным решением судей

Журналист BlackSportsOnline.com Роберт Литтал прокомментировал предстоящий второй бой Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

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«Любопытно, действительно ли «Канело» захочет зайти в опасную зону с GGG. Если Альварес внесет минимальные коррективы, то, возможно, победит решением судей. Но действительно ли он не захочет оставлять решение за судьями? Что касается Головкина, то у него не бывает скучных боев — они могут быть более тактическими, чем многие хотят видеть, но многое будет зависеть от «Канело», — пишет Литтал в твиттере.

Первый бой состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей. Реванш состоится 5 мая. На него букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.65, победа Альвареса — 2.51, ничья — 21.

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