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13:15 (мск), источник: Sports.kz

Канат Ислам потерял две строчки в рейтинге IBO

Международная боксерская организация (IBO) опубликовала актуальные рейтинги представителей всех весовых категорий, сообщает Sports.kz.

Некоторые изменения коснулись и казахстанских мастеров кожаной перчатки.

Иса Акбербаев сохранил 33-ю строку в ТОП-100 первого тяжелого веса.

Полутяж Али Ахмедов, ранее занимавший 39-е место, улучшил свое положение на две строчки.

Выступающий в первой средней категории Канат Ислам опустился с шестой на восьмую позицию в своем дивизионе.

Жанкош Тураров поднялся с 56-го на 52-е место в рейтинге полусреднего веса.

В первой полусредней категории Батыр Джукембаев потерял четыре строки, став 51-м.

Представитель легкого дивизиона Айдар Шарибаев поднялся на 89-е место с 95-го.

Бекман Сойлыбаев стал выше на три позиции и занимает 47-ю строчку во втором полулегком весе.

Жанат Жакиянов по причине завершения карьеры боксера исключен из рейтинга легчайшей категории.

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