Канат Ислам потерял две строчки в рейтинге IBO
Международная боксерская организация (IBO) опубликовала актуальные рейтинги представителей всех весовых категорий, сообщает Sports.kz.
Международная боксерская организация (IBO) опубликовала актуальные рейтинги представителей всех весовых категорий, сообщает Sports.kz.
Некоторые изменения коснулись и казахстанских мастеров кожаной перчатки.
Иса Акбербаев сохранил 33-ю строку в ТОП-100 первого тяжелого веса.
Полутяж Али Ахмедов, ранее занимавший 39-е место, улучшил свое положение на две строчки.
Выступающий в первой средней категории Канат Ислам опустился с шестой на восьмую позицию в своем дивизионе.
Жанкош Тураров поднялся с 56-го на 52-е место в рейтинге полусреднего веса.
В первой полусредней категории Батыр Джукембаев потерял четыре строки, став 51-м.
Представитель легкого дивизиона Айдар Шарибаев поднялся на 89-е место с 95-го.
Бекман Сойлыбаев стал выше на три позиции и занимает 47-ю строчку во втором полулегком весе.
Жанат Жакиянов по причине завершения карьеры боксера исключен из рейтинга легчайшей категории.