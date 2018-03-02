Канат Ислам потерял две строчки в рейтинге IBO

Некоторые изменения коснулись и казахстанских мастеров кожаной перчатки.

Иса Акбербаев сохранил 33-ю строку в ТОП-100 первого тяжелого веса.

Полутяж Али Ахмедов, ранее занимавший 39-е место, улучшил свое положение на две строчки.

Выступающий в первой средней категории Канат Ислам опустился с шестой на восьмую позицию в своем дивизионе.

Жанкош Тураров поднялся с 56-го на 52-е место в рейтинге полусреднего веса.

В первой полусредней категории Батыр Джукембаев потерял четыре строки, став 51-м.

Представитель легкого дивизиона Айдар Шарибаев поднялся на 89-е место с 95-го.

Бекман Сойлыбаев стал выше на три позиции и занимает 47-ю строчку во втором полулегком весе.