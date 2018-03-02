«Я призвал его сражаться как мужчина». Тренер Головкина рассказал подробности перепалки с «Канело»

«Я говорил, что он бегал и поэтому солгал публике о том, что постарается нокаутировать GGG. Он же повернулся ко мне и заявил, что это я солгал, потому что говорил, что Геннадий нокаутирует его за шесть раундов. Я ответил, что если бы он не бегал, Головкин сделал бы это за шесть раундов. Мы повторяли это, пока я не призвал его не бегать, а сражаться как мужчина», — сказал Санчес.