«Я призвал его сражаться как мужчина». Тренер Головкина рассказал подробности перепалки с «Канело»

«Я говорил, что он бегал и поэтому солгал публике о том, что постарается нокаутировать GGG. Он же повернулся ко мне и заявил, что это я солгал, потому что говорил, что Геннадий нокаутирует его за шесть раундов. Я ответил, что если бы он не бегал, Головкин сделал бы это за шесть раундов. Мы повторяли это, пока я не призвал его не бегать, а сражаться как мужчина», — сказал Санчес.
«Я думаю, на “Канело” давят, чтобы он сделал нокаут. Из-за всех своих слов перед первым боем и реваншем», — добавил тренер.
Ранее тренер Головкина назвал Альвареса лжецом и шлепальщиком. Санчес также «похвалил» мексиканца за идеальную тактику в первом бою.
Со своей стороны «Канело» принизил профессиональные способности тренера, отметив, что тот не разбирается в боксе. А до этого мексиканский боксер обозвал Санчеса идиотом.
Также Альварес и Санчес отличились на пресс-конференции в Лос-Анджелесе, посвященной реваншу, где устроили словесную перепалку.