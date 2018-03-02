Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В МОК признали провал дела с мельдонием и Россией - СМИ
Раскрыто предназначение «волшебных» грибов
Беременным разрешили фитнес, горячую ванну и сауну
Уютный интерьер дома, который вам понравится
Лолита прогулялась босиком по снегу
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Анжи
Рубин
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия М
Вердер
Футбол. Зарубежный
22:45
Монако
Бордо
Хоккей. НХЛ
3.03
Нью-Йорк Айлендерс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
3.03
Флорида Пантерз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
3.03
Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
3.03
Виннипег Джетс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
3.03
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
3.03
Калгари Флэймз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз5
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе Шаркс7
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз2
Нэшвилл Предаторз4
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс5
Миннесота Уайлд3
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас СтарзОТ4
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Все события
Михалков прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Позолоченная игра в Черкизово и возвращение Карпина
Хоккей в России не для людей. Почему перенесли серии СКА и ЦСКА
Тина Канделаки ждет весну в яркой шубе
Звездные друзья, которые устали объяснять, что они не встречаются
Раскрыто предназначение «волшебных» грибов
«За меня мама заплатила 218 тысяч»: что происходит в «реабилитационных центрах» для наркоманов
Стадион Олимпиады в Сочи отремонтировали за 1 млрд рублей
Уютный интерьер дома, который вам понравится
Фоторепортажи
20«Спартак» не пустил «Динамо» в плей-офф КХЛ
14Прибытие российских олимпийцев в аэропорт Шереметьево
11:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Я призвал его сражаться как мужчина». Тренер Головкина рассказал подробности перепалки с «Канело»

Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Абель Санчес рассказал о том, как возникла перепалка между ним и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), которая произошла во время пресс-конференции, приуроченной к предстоящему реваншу, передает Bad Left Hook.

«Я говорил, что он бегал и поэтому солгал публике о том, что постарается нокаутировать GGG. Он же повернулся ко мне и заявил, что это я солгал, потому что говорил, что Геннадий нокаутирует его за шесть раундов. Я ответил, что если бы он не бегал, Головкин сделал бы это за шесть раундов. Мы повторяли это, пока я не призвал его не бегать, а сражаться как мужчина», — сказал Санчес.

«Я думаю, на “Канело” давят, чтобы он сделал нокаут. Из-за всех своих слов перед первым боем и реваншем», — добавил тренер.

Читайте также
Тренер Головкина назвал «Канело» лжецом и шлепальщиком

Ранее тренер Головкина назвал Альвареса лжецом и шлепальщиком. Санчес также «похвалил» мексиканца за идеальную тактику в первом бою.

Со своей стороны «Канело» принизил профессиональные способности тренера, отметив, что тот не разбирается в боксе. А до этого мексиканский боксер обозвал Санчеса идиотом.

Также Альварес и Санчес отличились на пресс-конференции в Лос-Анджелесе, посвященной реваншу, где устроили словесную перепалку.

Как непобежденные казахстанцы Ашкеев и Нурсултанов готовились к бою в андеркарте Ковалева в Нью-Йорке
Позолоченная игра в Черкизово и возвращение Карпина
Хоккей в России не для людей. Почему перенесли серии СКА и ЦСКА
СМИ: Российские болельщики отправились на ОИ за 100 000 рублей
Круче Шипулина. Круче Бьорндалена. Кто такой лучший юниор мира?
Зима продолжается. Где следить за героями Пхенчхана
Российский лыжник Устюгов пропустит оставшиеся этапы Кубка мира
Итоги регулярки КХЛ: «Динамо» и «Сибирь» без Гагарина
Новости
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Матвиенко призвала не сбрасывать со счетов угрозу восстания машин Спикер Совета Федерации считает, что технический прогресс поставит вопрос о «восстании машин»
Кино
Дэниэлу Крэйгу — 50: за что мы любим «самого некрасивого» Бонда В честь дня рождения актера «Кино Mail.Ru» объясняет, почему в него влюблены женщины по всему миру, невзирая на нос картошкой и торчащие уши
Недвижимость
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Лучшие весенние и антистрессовые вещи недели до 3 000 рублей Яркие цвета для настроения, спортивный крой – для активных действий. Весна началась!
Дети
Лера Кудрявцева спровоцировала слухи о своей беременности Фасон платья многим поклонникам показался подозрительным.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь