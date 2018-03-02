Майкл Баффер сделал прогноз на реванш Головкин — «Канело»

Возможно, что кто-то действительно выйдет вперед и уверенно выиграет по очкам, сделает нокдаун и доставит проблемы своему оппоненту. Они оба показали, что хорошо умеют держать удар. Лично я буду удивлен, если увижу нокаут. Думаю, бой завершится решением судей, но это будет решение с явным преимуществом одного из соперников, чтобы все сказали: «Окей, мы знаем, что судейские записки объективны», — сказал Баффер в интервью Fino Boxing.