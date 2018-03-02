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08:53 (мск), источник: Vesti.kz

Майкл Баффер сделал прогноз на реванш Головкин — «Канело»

Знаменитый американский ринг-аннонсер Майкл Баффер поделился своим мнением по поводу реванша чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО). По мнению конферансье, исход боя снова будут решать судейские записки.

«Я думаю, оба боксера настроены на убедительную победу и не хотят доводить дело до судейских записок.

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Возможно, что кто-то действительно выйдет вперед и уверенно выиграет по очкам, сделает нокдаун и доставит проблемы своему оппоненту. Они оба показали, что хорошо умеют держать удар. Лично я буду удивлен, если увижу нокаут. Думаю, бой завершится решением судей, но это будет решение с явным преимуществом одного из соперников, чтобы все сказали: «Окей, мы знаем, что судейские записки объективны», — сказал Баффер в интервью Fino Boxing.

Напомним, 5 мая Головкин и Альварес проведут реванш в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, где прошлый поединок завершили спорной ничьей. Этот результат позволил GGG сохранить титулы, но прервал победную серию. По словам казахстанца, в реванше он обещает исправить недочеты, которые допустил в первом поединке.

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