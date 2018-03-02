Менеджер Залилова: Скоро можно будет говорить о бое за пояс WBA International

«Несмотря на то, что в декабре у Ержана был очень непростой 10-раундовый титульный бой, мы не стали делать передышку с проходным соперником. Балюта — неуступчивый боксер, представляющий Румынскую школу бокса, одну из сильных европейских школ бокса постсоветского пространства.

Читайте также Залилов назвал своего следующего соперника на профи-ринге

Фаворитом, конечно, является Ержан, но мы не знаем в какой форме подойдет к поединку Ионут, он в любой кондиции сможет показать весьма конкурентный бой. Пройдя эту проверку, мы сможем говорить уже о следующем этапе — возможном бое за пояс WBA International. В феврале, освоив на гоночной технике B-Tuning контраварийное вождение, Ержан приступил к целенаправленным тренировкам, которые успешно совмещает с основной учебой в магистратуре Ухтинского государственного технического университета", — цитирует Токарева allboxing.ru.