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1 марта, источник: Советский спорт

Бивол и Беглец: задача — исправить поломанный хакерами рейтинг

В субботу в Нью-Йорке на ринг так называемого театра в «Мэдисон-Сквер Гарден» выйдут не только Сергей Ковалев и Игорь Михалкин, о чем мы уже писали, но и чемпион мира в категории до 79,4 кг по версии WBA Дмитрий Бивол и беглый кубинец Салливан Баррера.

Источник: Gettyimages.ru

Кстати, кубинских боксеров в последнее время понабежало в Америку и не только в Америку столько, что постепенно создается впечатление, что на Кубе живет примерно столько же людей, сколько в Китае, и все боксеры.

Когда я только что глянул рейтинг боксеров полутяжелого веса одного очень популярного боксерского сайта, а именно boxrec.com, у меня возник вопрос: а может я чего-то не догоняю? Как может Салливан Баррера стоять там на четвертом месте, а Дмитрий Бивол — на двенадцатом, на одну позицию ниже, чем тот же Игорь Михалкин, который в тот же вечер и в том же месте будет драться с Сергеем Ковалевым?

Ну, если не догнал, то не догнал, значит, и разглядеть не мог. Это как кошмар моей исчезнувшей впотьмах молодости: загляделся на бедра девушки и пока потрясенный красотой этого божьего чуда щелкал челюстями, она раз — села в автобус, двери закрылись, и он уехал вместе с ней. Поэтому скажу только о том, что догнал и разглядел.

Высшая точка карьеры Салливана Барреры — это пара не то чтобы совсем выигранных, но не проигранным им раундов в бою с Андре Уордом два года назад. Все остальное в том поединке он однозначно проиграл, в том числе и весь бой в целом.

В двух последних боях с не самыми именитыми противниками Баррера добился побед лишь по очкам и в обоих поединках падал. Но дело даже не в этом, нокдауны бывают случайными, а в том, что никак не выглядел Баррера в этих боях несокрушимой силой. Да, грамотный, обученный кубинский боец, но без какой-то изюминки, и уж точно никак не лучше, например, замечательного украинского бойца Александра Гвоздика, которого в том же странном рейтинге поставили только на шестое место, то есть, на два ниже, чем Барреру. Не знаю, может быть, какой-то кубинский хакер между ромом и сигарой залез в рейтинг boxrec.com и что-то там передернул?

При этом нет никаких сомнений, что Дмитрию Биволу предстоит действительно трудный бой. Баррера — это далеко не австралиец Трент Бродхерст, которого в его последнем бою доставили Биволу на ринг контрабандой, где оставили наедине с Дмитрием, который очень жестко его нокаутировал в первом же раунде. Нет, тут никаких нокаутов ни в первом, ни во втором, а возможно, и ни в каком раунде не будет. Будет упорный, вязкий и тяжелый бой, в котором кубинец выиграет далеко не один эпизод и даже, скорее всего, не один раунд. Однако, как мне, не догнавшему, кажется, выиграть весь бой, как и в случае с Уордом, Баррере не удастся. Более того, вполне вероятно, что и достоять до финального гонга не так, чтобы очень выйдет, так как с ударной мощью у Дмитрия полный порядок. Другое дело, что плотно попасть в такого зрячего бойца, как Баррера, который все видит и которого крайне трудно застать врасплох, весьма сложно. Но мне почему-то кажется, что где-то во второй половине боя этот самый расплох все-таки незаметно подкрадется к Салливану Баррере. В конце концов, кубинец падал в других боях. Вставал, правда. Но если попадет под удар Биволу, то если и встанет, то только для того, чтобы упасть снова.

И я очень надеюсь, мне не придется жалеть о сказанном. Причем не из-за себя, у меня совесть, как наждачная бумага, об которую все вытрется, а из-за Дмитрия Бивола. Уж очень не хочется ошибиться.

Александр Беленький

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