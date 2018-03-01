Тренер Головкина назвал «Канело» лжецом и шлепальщиком
Наставник Геннадия Головкина Абель Санчес в очередной раз обвинил Сауля «Канело» Альвареса в обмане фанатов бокса перед первым поединком с GGG, сообщает Sports.kz.
Наставник Геннадия Головкина Абель Санчес в очередной раз обвинил Сауля «Канело» Альвареса в обмане фанатов бокса перед первым поединком с GGG, сообщает Sports.kz.
— Как бы не сложилось решение судей в первом бою, для меня, как для мексиканца было разочаровывающим смотреть на парня, который все свои бои проводил в атакующей манере, а в этом поединке бегал — я говорю о «Канело».
Он обещал, что постарается нокаутировать Головкина в пределах 10 раундов, но вместо этого 12 раундов занимался беготней. Невозможно нокаутировать того, кто придерживается такой стратегии.
«Канело» отчаянно выбрасывал удары, просто пытаясь уйти, а такие «шлепки» не способны отправить в нокаут
Головкин и Альварес проведут второй бой 5 мая в