Тренер Головкина назвал «Канело» лжецом и шлепальщиком

— Как бы не сложилось решение судей в первом бою, для меня, как для мексиканца было разочаровывающим смотреть на парня, который все свои бои проводил в атакующей манере, а в этом поединке бегал — я говорю о «Канело».

Он обещал, что постарается нокаутировать Головкина в пределах 10 раундов, но вместо этого 12 раундов занимался беготней. Невозможно нокаутировать того, кто придерживается такой стратегии.

«Канело» отчаянно выбрасывал удары, просто пытаясь уйти, а такие «шлепки» не способны отправить в нокаут кого-то калибра GGG. Ему это сошло с рук. Думаю, он провел идеальный бой, чтобы не оказаться в нокауте. Но не надо заранее лгать публике, обещая зрелищный бой, а затем ожидать что болельщики снова его купят, тогда как ты с самого начала был лжецом, — цитирует Санчеса Boxingscene.com.