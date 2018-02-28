Что «Канело» планирует изменить в реванше с Головкиным
Мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО) рассказал Behind The Gloves о предстоящем реванше с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.
Мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО) рассказал Behind The Gloves о предстоящем реванше с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.
— Я думаю, что я выиграл первый бой, но реванш — это хорошая возможность показать людям, что я — лучший. Я бегал? Одно дело — бегать, а совсем другое — контратаковать у канатов. Головкин ничего не смог сделать мне. Он говорил, что нокаутирует меня, но даже не нанес мне урон. Во втором поединке мы внесем некоторые коррективы. Я буду действовать агрессивнее, усерднее работать и больше бить по корпусу, чтобы поскорее закончить бой, — заявил «Канело».
Первый бой состоялся 16 сентября 2017 года в