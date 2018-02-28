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28 февраля, источник: Sports.kz

Что «Канело» планирует изменить в реванше с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО) рассказал Behind The Gloves о предстоящем реванше с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

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— Я думаю, что я выиграл первый бой, но реванш — это хорошая возможность показать людям, что я — лучший. Я бегал? Одно дело — бегать, а совсем другое — контратаковать у канатов. Головкин ничего не смог сделать мне. Он говорил, что нокаутирует меня, но даже не нанес мне урон. Во втором поединке мы внесем некоторые коррективы. Я буду действовать агрессивнее, усерднее работать и больше бить по корпусу, чтобы поскорее закончить бой, — заявил «Канело».

Первый бой состоялся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей. Реванш пройдет там же 5 мая. На него букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.65, победа Альвареса — 2.51, ничья — 21.

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