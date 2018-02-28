Геннадий Головкин: Я привнесу в реванш с «Канело» больше идей, экшна и стратегии

— Первый бой — это первый бой. Он был очень близким: я чувствовал, что выиграл, возможно, в одно или два очка. Сейчас это будет новая история, совершенно другая история. Это не второй бой — это новый бой для нас. Я привнесу новые идеи. Теперь я чувствую себя комфортнее и готов на сто процентов, «Канело» тоже готов на сто процентов. В этот раз я дам больше эмоций, больше экшна, больше стратегии. У Абеля [Санчеса] есть новые идеи, я верю в мой стиль, в мою команду. Кто больше взволнован предстоящим боем — я или фанаты? Думаю, и я, и они. Потому что это самый большой бой в боксе, все будут им наслаждаться, — сказал Головкин в интервью Behind The Gloves.