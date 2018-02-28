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10:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Я уважаю, но не боюсь его». Альварес принизил силу удара Головкина и дал громкое обещание

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) во время пресс-конференции в Лос-Анджелесе, посвященной предстоящему реваншу 5 мая с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сделал громкое заявление, пообещав нокаутировать соперника.

«Послушайте, я не боюсь Головкина и готов драться с ним где угодно. Я уже это доказал. Перед нашим первым боем они говорили, что Головкин нокаутирует меня или то, что я не стану с ним драться. И вот мы снова здесь. Я не боюсь его и собираюсь победить нокаутом.

Я уважаю Головкина. У него хороший удар, но не сказать, что прям что-то сверхъестественное.

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Без сомнения, я думал, что выиграл первый бой. Но спасибо Богу, что у нас есть второй бой. Он должен развеять все сомнения, когда я выиграю. На не нужно поливать друг друга грязью или, чтобы продать бой. Фанаты итак знают, что ждать от нас — мы оба собирается нокаутировать соперника. Безусловно. каждый из нас хочет победить убедительно. Я нокаутирую Головкина, — цитирует Альвареса BoxingScene.com.

В свою очередь Головкин ранее пожурил Альвареса за постоянные обещания нокаутировать его, а также оценил силу удара мексиканского боксера.

Напомним, 5 мая боксеры вернутся туда, где в сентябре прошлого года завершили бой спорной ничьей — в Лас-Вегаса на T-Mobile Arena. Телеканал HBO покажет реванш через систему платных трансляций (PPV).

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