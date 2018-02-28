«Я уважаю, но не боюсь его». Альварес принизил силу удара Головкина и дал громкое обещание

«Послушайте, я не боюсь Головкина и готов драться с ним где угодно. Я уже это доказал. Перед нашим первым боем они говорили, что Головкин нокаутирует меня или то, что я не стану с ним драться. И вот мы снова здесь. Я не боюсь его и собираюсь победить нокаутом.

Я уважаю Головкина. У него хороший удар, но не сказать, что прям что-то сверхъестественное.

Без сомнения, я думал, что выиграл первый бой. Но спасибо Богу, что у нас есть второй бой. Он должен развеять все сомнения, когда я выиграю. На не нужно поливать друг друга грязью или, чтобы продать бой. Фанаты итак знают, что ждать от нас — мы оба собирается нокаутировать соперника. Безусловно. каждый из нас хочет победить убедительно. Я нокаутирую Головкина, — цитирует Альвареса BoxingScene.com.

В свою очередь Головкин ранее пожурил Альвареса за постоянные обещания нокаутировать его, а также оценил силу удара мексиканского боксера.