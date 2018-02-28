«Выходи на бой как мужик». Альварес вступил перепалку с тренером Головкина на пресс-конференции

Обстановка накались после того, как Санчес затронул тему того, что Альварес не сдержал обещания нокаутировать Головкина в их первом бою. Тренер также упрекнул мексиканца за беготню в ринге.

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«Надеюсь, в реванше “Канело” будет более агрессивным и не будет лгать своим фанатам, как в первом поединке и попытается нокаутировать Геннадия. Надеюсь, ты не будешь бегать, “Канело”. Выходи на бой как мужик», — сказал Санчес.

В этот момент мексиканец взял микрофон и попытался предъявить своему оппоненту аналогичную претензию. «Во-первых, ты солгал своим фанатам, когда пообещал меня нокаутировать, но не смог…», — обратился Альварес к Головкину.

В ответ Санчес заявил, что «невозможно нокаутировать того, кто постоянно бегает». Затем спор между ними перешел на испанский язык.

Ранее «Канело» обозвал Санчеса идиотом за его слова о том, что мексиканец бегал в первом бою против Головкина.