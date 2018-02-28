«Я за справедливость». Головкин раскритиковал комментаторов HBO за «поддержку» Альвареса

«То, что я видел в ринге, и что слышал от комментаторов в рингсайде, не совпадало. Я был этим разочарован. Комментаторы имеют право на собственное мнение. Это не плохо для меня, но это плохо для спорта. Я думаю, что я победил. Статистика доказывает это, и эксперт HBO (Ледерман) считал, что я выиграл. Также считали и фанаты. Я не был тем, кого освистали, когда я уходил с ринга», — добавил Головкин.