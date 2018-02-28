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09:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Я за справедливость». Головкин раскритиковал комментаторов HBO за «поддержку» Альвареса

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) считает, что результат первого боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) не был справедливым.

«Я всегда за справедливость. Но в первом поединке не было справедливости. Такое судейство вредит боксу», — сказал Головкин, слова которого приводит Boxingscene.com.

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Также казахстанский боксер высказался относительно комментаторов HBO Джима Лэмпли, Роя Джонса и Макса Келлермана, отдававших преимущество Альваресу.

«То, что я видел в ринге, и что слышал от комментаторов в рингсайде, не совпадало. Я был этим разочарован. Комментаторы имеют право на собственное мнение. Это не плохо для меня, но это плохо для спорта. Я думаю, что я победил. Статистика доказывает это, и эксперт HBO (Ледерман) считал, что я выиграл. Также считали и фанаты. Я не был тем, кого освистали, когда я уходил с ринга», — добавил Головкин.

Напомним, 5 мая боксеры вернутся туда, где в сентябре прошлого года завершили бой спорной ничьей — в Лас-Вегас на арене T-Mobile.

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