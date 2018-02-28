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08:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» согласился драться за титул WBC в реванше с Головкиным

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) будет драться за титул чемпиона WBC в среднем весе в реванше с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), владеющим также поясами WBA (Super), IBO и IBF в этом весе. Об этом Los Angeles Times рассказал президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

По его словам, он встретился с президентом промоутерской компании Golden Boy Promotions, ведущей дела «Канело», чтобы урегулировать разногласия с мексиканцем, который отказался претендовать на титул WBC в первом бою с Головкиным. Сулейман заявил, что обе стороны готовы «перевернуть страницу».

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«Канело» будет драться за пояс WBC, — сказал Сулейман. — Легендарный чемпион WBC Головкин и легендарный боец WBC Альварес вновь сойдутся вместе. Такое бывает в боксе. Вы поворачиваете страницу и переходите к большим вещам.

Это был просто вопрос рукопожатия и движения вперед. Я чувствую, что мы работаем добросовестно. Мы не злые люди, и я думаю, что все, что мы пытались сделать, это оказывать поддержку Альваресу. При встрече с ним лицом к лицу я попытаюсь сказать это, и я надеюсь, что мы сможем двигаться дальше.

Ранее президент WBC также объявил, что они изготовят новый специальный пояс для победителя второго боя между Головкиным и «Канело». Совет уже прибегал к подобной практике перед их первым боем. Несмотря на то, что поединок завершился вничью, Сулейман вручил пояс казахстанцу.

Напомним, трения между «Канело» и WBC начались два года назад, когда организация обязала мексиканца провести защиту титула в бою с Головкиным. Альварес запросил больше времени для принятия решения, так как был втянут в судебные тяжбы, но WBC назначил дату для промоутерских торгов.

В итоге «Канело» освободил пояс, который перешел к Головкину. По словам «Канело», после этого WBC сделал заявления, намекающие на то, что мексиканец оставил титул, испугавшись боя с Головкиным.

На этом фоне «Канело» отказался от «праздничного» пояса, который WBC создал специально для его поединка против соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего, который прошел 6 мая 2017 года в Лас-Вегасе и завершился победой Альвареса.

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