«Я бы побил Головкина и “Канело” за один вечер». Серхио Мартинес сделал прогноз на их реванш

«Лас-Вегас — место для мегафайтов. Я романтик и мне нравится Madison Square Garden, но этому бою самое место в Вегасе. Бой в сентябре, как по мне, явно выиграл Головкин. Хочу сказать, что «Канело» отработал очень хорошо, показал умный бокс и классные защитные навыки, но этого было недостаточно для победы.

Думаю, реванш и его результат будут очень похожи на первый бой. Думаю, GGG победит по очкам. Вот я бы обоих побил за один вечер, — с улыбкой пошутил Мартинес в интервью World Boxing News. — Но если серьезно, то я не желаю быть классическим экс-чемпионом, который задвигает о «старых добрых деньках». Оба они крутые бойцы. Уважаю обоих. Да, мой стиль левши многим доставлял проблем, но когда я был на пике формы, они оба еще были развивающимися атлетами. Я же искал возможность подраться с именитыми ребятами — Мейвезером, Пакьяо, Чавесом или Котто. Сейчас их время. Головкин и Альварес звезды и я желаю им удачи в реванше.