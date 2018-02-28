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08:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Я бы побил Головкина и “Канело” за один вечер». Серхио Мартинес сделал прогноз на их реванш

Бывший чемпион мира в среднем весе аргентинец Серхио Мартинес (51−3−2, 28 КО) сделал прогноз на предстоящий реванш между чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

5 мая боксеры вернутся туда, где в сентябре прошлого года завершили бой спорной ничьей — в Лас-Вегас на арену T-Mobile. По мнению Мартинеса, новое противостояние будет по стать первоначальному.

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«Лас-Вегас — место для мегафайтов. Я романтик и мне нравится Madison Square Garden, но этому бою самое место в Вегасе. Бой в сентябре, как по мне, явно выиграл Головкин. Хочу сказать, что «Канело» отработал очень хорошо, показал умный бокс и классные защитные навыки, но этого было недостаточно для победы.

Думаю, реванш и его результат будут очень похожи на первый бой. Думаю, GGG победит по очкам. Вот я бы обоих побил за один вечер, — с улыбкой пошутил Мартинес в интервью World Boxing News. — Но если серьезно, то я не желаю быть классическим экс-чемпионом, который задвигает о «старых добрых деньках». Оба они крутые бойцы. Уважаю обоих. Да, мой стиль левши многим доставлял проблем, но когда я был на пике формы, они оба еще были развивающимися атлетами. Я же искал возможность подраться с именитыми ребятами — Мейвезером, Пакьяо, Чавесом или Котто. Сейчас их время. Головкин и Альварес звезды и я желаю им удачи в реванше.

Похожего мнения придерживается и бывший чемпион мира в трех весовых категориях американец Шейн Мозли, который ставит на победу Головкина. Однако экс-чемпион мира в первом полусреднем весе британец Амир Хан верит в победу своего бывшего соперника, то есть Альвареса.

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