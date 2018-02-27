«Канело» ради татуировки с изображением дочери прервал подготовку к бою с Головкиным

Боксер сделал большую татуировку на левой руке с изображением дочери Эмили Циннамон. Она появилась на свет, когда «Канело» было всего 17 лет. Боксер уже давно не живет с матерью своего ребенка, но регулярно проводит время с дочкой.

Эмили — единственный официальный ребенок «Канело». В декабре мексиканка Фернанда Гомес через несколько месяцев расставания с «Канело» родила дочь, которой дала фамилию Альварес, но отказалась называть имя отца.

После нанесения татуировки рекомендуется некоторое время избегать физических нагрузок для лучшего заживления рисунка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bfj5rPGA9_O/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bfj5rPGA9_O/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">New tattoo for the champion @canelo thanks bro!! ???? @tilltheendtattoos @Fusion_ink @Fusionink_pro @fkirons @_numb_skulled @tacsciences ▪️ #Miami#FusionInk#MiamiTattoos#BirdRd#instapic#instatattoo#tatt#tatts#cuba#tattoo#tattooartist#artist#newtattoo#nofilter#Love#lovetattoos#305#305tattoos#ink#BestTattoosInMiami #spektrahalo2 #fkironsproteam #spektraxion #boxing#canelo</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/boloarttattoo/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ⚜️BOLO⚜️</a> (@boloarttattoo) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-24T01:26:52+00:00">Фев 23, 2018 в 5:26 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bfj2hmbApTT/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:58.26388888888889% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bfj2hmbApTT/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">New tattoo for the champion @canelo thanks bro!! ???? @tilltheendtattoos @Fusion_ink @Fusionink_pro @fkirons @_numb_skulled @tacsciences ▪️ #Miami#FusionInk#MiamiTattoos#BirdRd#instapic#instatattoo#tatt#tatts#cuba#tattoed#inked#tattoos#tattoo#tattooartist#artist#newtattoo#nofilter#Love#lovetattoos#305#305tattoos#ink#BestTattoosInMiami #spektrahalo2 #fkironsproteam #spektraxion</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/boloarttattoo/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ⚜️BOLO⚜️</a> (@boloarttattoo) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-24T01:00:15+00:00">Фев 23, 2018 в 5:00 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

У Альвареса уже есть две татуировки на левой руке — надпись No boxing — no life (Нет бокса — нет жизни) и рисунок короны с датой рождения дочери римскими цифрами — 12 декабря 2007 год.

Основной тренировочный лагерь Альвареса перед вторым поединком с Головкиным стартует в начале марта. Из-за результата первого боя команда мексиканца изменила стратегию. Ранее Альварес начинал готовиться в Мексике, а затем перебирался в Сан-Диего (штат Калифорния, США), но на этот раз он сразу прибудет в Колорадо.