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16:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» ради татуировки с изображением дочери прервал подготовку к бою с Головкиным

Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) по необычной причине прервал подготовку ко второму бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает The Sun.

Боксер сделал большую татуировку на левой руке с изображением дочери Эмили Циннамон. Она появилась на свет, когда «Канело» было всего 17 лет. Боксер уже давно не живет с матерью своего ребенка, но регулярно проводит время с дочкой.

Эмили — единственный официальный ребенок «Канело». В декабре мексиканка Фернанда Гомес через несколько месяцев расставания с «Канело» родила дочь, которой дала фамилию Альварес, но отказалась называть имя отца.

После нанесения татуировки рекомендуется некоторое время избегать физических нагрузок для лучшего заживления рисунка.

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У Альвареса уже есть две татуировки на левой руке — надпись No boxing — no life (Нет бокса — нет жизни) и рисунок короны с датой рождения дочери римскими цифрами — 12 декабря 2007 год.

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Основной тренировочный лагерь Альвареса перед вторым поединком с Головкиным стартует в начале марта. Из-за результата первого боя команда мексиканца изменила стратегию. Ранее Альварес начинал готовиться в Мексике, а затем перебирался в Сан-Диего (штат Калифорния, США), но на этот раз он сразу прибудет в Колорадо.

Бой Головкин — Альварес пройдет 5 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В первом поединке 16 сентября судьи зафиксировали ничью.

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