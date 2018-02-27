«Канело» ради татуировки с изображением дочери прервал подготовку к бою с Головкиным

Боксер сделал большую татуировку на левой руке с изображением дочери Эмили Циннамон. Она появилась на свет, когда «Канело» было всего 17 лет. Боксер уже давно не живет с матерью своего ребенка, но регулярно проводит время с дочкой.
Эмили — единственный официальный ребенок «Канело». В декабре мексиканка Фернанда Гомес через несколько месяцев расставания с «Канело» родила дочь, которой дала фамилию Альварес, но отказалась называть имя отца.
После нанесения татуировки рекомендуется некоторое время избегать физических нагрузок для лучшего заживления рисунка.
У Альвареса уже есть две татуировки на левой руке — надпись No boxing — no life (Нет бокса — нет жизни) и рисунок короны с датой рождения дочери римскими цифрами — 12 декабря 2007 год.
Основной тренировочный лагерь Альвареса перед вторым поединком с Головкиным стартует в начале марта. Из-за результата первого боя команда мексиканца изменила стратегию. Ранее Альварес начинал готовиться в Мексике, а затем перебирался в Сан-Диего (штат Калифорния, США), но на этот раз он сразу прибудет в Колорадо.
Бой Головкин — Альварес пройдет 5 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В первом поединке 16 сентября судьи зафиксировали ничью.